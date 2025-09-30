Clima en Honduras hoy 30 de septiembre: lluvias por onda tropical y vaguada

San Pedro Sula, Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones climáticas que predominarán este martes 30 de septiembre de 2025 en Honduras. La entidad de previsión indicó que durante esta jornada se presentarán condiciones inestables en el territorio nacional debido al desplazamiento y remanentes de una onda tropical.

Además, Copeco mencionó que la actividad meteorológica este martes estará influenciada por una vaguada en niveles medios de la troposfera. El fenómeno, acompañado por el ingreso de humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico, generará lluvias de moderadas a fuertes, dispersas y chubascos. Las regiones afectadas por las precipitaciones serán el occidente, suroccidente, centro, sur, oriente y en áreas montañosas del norte del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.