Clima en Honduras hoy 30 de septiembre: lluvias por onda tropical y vaguada

El occidente, centro, sur y oriente de Honduras serán las zonas más afectadas, mientras que en el resto del país se esperan lluvias débiles y dispersas.

Pronóstico del clima en Honduras este martes 30 de septiembre de 2025.

Fotografía: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones climáticas que predominarán este martes 30 de septiembre de 2025 en Honduras.

La entidad de previsión indicó que durante esta jornada se presentarán condiciones inestables en el territorio nacional debido al desplazamiento y remanentes de una onda tropical.

Además, Copeco mencionó que la actividad meteorológica este martes estará influenciada por una vaguada en niveles medios de la troposfera.

El fenómeno, acompañado por el ingreso de humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico, generará lluvias de moderadas a fuertes, dispersas y chubascos.

Las regiones afectadas por las precipitaciones serán el occidente, suroccidente, centro, sur, oriente y en áreas montañosas del norte del país.

En el resto del territorio hondureño se prevén precipitaciones débiles y de carácter disperso, mientras que el cielo permanecerá mayormente nublado durante la jornada, según el pronóstico.

Copeco llamó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a tomar las precauciones necesarias ante el riesgo de inundaciones repentinas en zonas vulnerables.

