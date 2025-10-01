¿Cómo estará el clima en Honduras este miércoles 1 de octubre?

  1. Inicio
Una vaguada en superficie genera precipitaciones dispersas y acumulados importantes en el suroccidente, centro y sur del país.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Las condiciones climáticas de este miércoles estarán marcadas por la influencia de una vaguada en superficie, que provocará abundante nubosidad y precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas de forma dispersa, con mayor intensidad en las zonas del suroccidente, centro y sur del país, donde podrían registrarse los mayores acumulados de agua.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) han recomendado a la población tomar precauciones por posibles aneamientos, deslizamientos y crecidas repentinas de ríos y quebradas, especialmente en las regiones más afectadas.

En el resto del país, las lluvias serán de menor intensidad, aunque no se descartan tormentas aisladas durante el transcurso del día.

Alertas de Copeco

Copeco mantiene en alerta amarilla a los departamentos La Paz, Lempira, Intibucá, Ocotepeque y los municipios aledaños al río Ulúa: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; El Progreso, Santa Rita, El Negrito en Yoro, hasta el Ramal del Tigre en Tela. Esta misma alerta también fue fijada para el municipio de Alianza, en el departamento de Valle.

Mientras que en alerta verde permanecen los departamentos de Comayagua, Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Copán y Santa Bárbara.

