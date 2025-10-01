Exportaciones de café hondureño dejan cifras históricas en divisas

TEGUCIGALPA

Por primera vez en la historia, las exportaciones de café de Honduras generaron ingresos récord, impulsadas por un precio internacional que superó los 400 dólares por saco de 46 kilogramos. Durante la cosecha cafetalera 2024-2025, el país exportó 6.1 millones de sacos de café, lo que representó un ingreso de 2,142.9 millones de dólares en divisas, según datos proporcionados por autoridades del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).

El grano hondureño fue comercializado en 59 países, destacándose como uno de los productos de mayor impacto económico del país. Los resultados fueron presentados en el marco del Día Nacional de la Caficultura, que se celebra cada 1 de octubre, junto al Día Internacional del Café, resaltando la importancia del sector para la economía nacional y para las familias productoras.

