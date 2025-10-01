  1. Inicio
Exportaciones de café hondureño dejan cifras históricas en divisas

Se exportaron 6.1 millones de sacos de café, consolidando al aromático hondureño como líder en mercados internacionales.

Comayagua se posiciona como el mayor productor nacional en una temporada que marcó un récord en captación de divisas.

TEGUCIGALPA

Por primera vez en la historia, las exportaciones de café de Honduras generaron ingresos récord, impulsadas por un precio internacional que superó los 400 dólares por saco de 46 kilogramos.

Durante la cosecha cafetalera 2024-2025, el país exportó 6.1 millones de sacos de café, lo que representó un ingreso de 2,142.9 millones de dólares en divisas, según datos proporcionados por autoridades del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).

Japoneses llegan a San Pedro Sula con la intención de comprar café hondureño

El grano hondureño fue comercializado en 59 países, destacándose como uno de los productos de mayor impacto económico del país.

Los resultados fueron presentados en el marco del Día Nacional de la Caficultura, que se celebra cada 1 de octubre, junto al Día Internacional del Café, resaltando la importancia del sector para la economía nacional y para las familias productoras.

Presentación de resultados de los ingresos logrados con la exportación de café hondureño durante la cosecha 2024-2025.

Presentación de resultados de los ingresos logrados con la exportación de café hondureño durante la cosecha 2024-2025.

Para la nueva cosecha 2025-2026, que inició este miércoles, la meta de exportación es de 6.5 millones de sacos, cifra inferior en 500,000 sacos al pronóstico de la temporada anterior. Comayagua lideró la producción nacional, con un total de 986,428.9 sacos de café.

A pesar de estos logros, el sector enfrenta retos importantes, como los efectos del cambio climático, problemas de infraestructura en las zonas productivas y la escasez de mano de obra.

Además, se suma la eventual implementación del reglamento sobre deforestación de la Unión Europea (EUDR), cuya aplicación está actualmente en suspenso y para la cual se ha solicitado una nueva prórroga.

