Ya se paga por las cirugías en el policlínico municipal Las Palmas

Con la entrada en vigencia del Plan de Arbitrios 2026, las cirugías que se realizan en el policlínico municipal ya se están cobrando de acuerdo a los costos establecidos.
Son 83 tipos de cirugías ambulatorias las que se realizan desde colecistectomías laparoscópicas y abiertas (extirpación de la vesícula biliar), hernioplastías, resección de masas y biopsias excisionales.
Además marsupializaciones, apendicetomías (apendicitis no complicadas),colposcopias, biopsias cervicales, vaginales, endometriales, conizaciones, circuncisiones, vasectomías y esterilización, entre otros.
Según el Plan de Arbitrios, las tasas por prestación de servicios quirúrgicos varias de acuerdo a la especialidad médica, costo a particulares, a empleados municipales, tercera y cuarta edad.
Los costos mínimos son L3,000 hasta L12,000 dependiendo el tipo de cirugías, las que en un centro privado pueden costar hasta 200 mil lempiras.
Igualmente, el mismo plan de arbitrios deja claro que gozarán de estos servicios libres de costo, algunos pacientes seleccionados, que sean de bajos recursos económicos y que no estén protegidos por instituciones de seguridad social.
Para hacer efectivo el beneficio igual que cada uno de los que casos que llegan deben ser evaluados por un comité integrado por un trabajador social de la municipalidad, director médico, el gerente y el administrador de la gerencia de salud.
Reducir mora y descongestionar hospitales
El jueves se realizaron en el policlínico cinco cirugías a personas que tenían mucho tiempo de espera en el sistema de salud público.
Se desarrollaron con éxito dos intervenciones laparoscópicas de vesícula, dos de hernia y una de quiste, detalló Christopher Fajardo, cirujano del Policlínico Las Palmas y regidor municipal.
El médico dice que se sigue trabajando con mucho compromiso desde el mes de octubre de 2025 en que se empezó a enero de este nuevo año, se han efectuado 138 intervenciones quirúrgicas.
Son entre 3 y 4 operaciones diarias, de lunes a viernes, las que se están realizando, explicó el funcionario.
"Estamos avanzando en diferentes servicios como en las especialidades de ginecología y cirugía pediátrica", manifestó el médico.
Reiteró que el Policlínico Las Palmas ha venido trabajando para reducir la mora quirúrgica en este sector del país, ofrecer atención médica de calidad, y sobre todo ayudar a los más necesitados.
Élmer Amaya, uno de los beneficiados, agradeció la oportunidad. “Hoy han operado a mi esposa, de la vesícula. Los servicios médicos son excelentes y en cuanto a costo es de beneficio para las personas que lo necesitan” dijo.