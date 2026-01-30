Ya se paga por las cirugías en el policlínico municipal Las Palmas

San Pedro Sula, Honduras

Con la entrada en vigencia del Plan de Arbitrios 2026, las cirugías que se realizan en el policlínico municipal ya se están cobrando de acuerdo a los costos establecidos.

Son 83 tipos de cirugías ambulatorias las que se realizan desde colecistectomías laparoscópicas y abiertas (extirpación de la vesícula biliar), hernioplastías, resección de masas y biopsias excisionales.

Además marsupializaciones, apendicetomías (apendicitis no complicadas),colposcopias, biopsias cervicales, vaginales, endometriales, conizaciones, circuncisiones, vasectomías y esterilización, entre otros.

Según el Plan de Arbitrios, las tasas por prestación de servicios quirúrgicos varias de acuerdo a la especialidad médica, costo a particulares, a empleados municipales, tercera y cuarta edad.

Los costos mínimos son L3,000 hasta L12,000 dependiendo el tipo de cirugías, las que en un centro privado pueden costar hasta 200 mil lempiras.

Igualmente, el mismo plan de arbitrios deja claro que gozarán de estos servicios libres de costo, algunos pacientes seleccionados, que sean de bajos recursos económicos y que no estén protegidos por instituciones de seguridad social.

Para hacer efectivo el beneficio igual que cada uno de los que casos que llegan deben ser evaluados por un comité integrado por un trabajador social de la municipalidad, director médico, el gerente y el administrador de la gerencia de salud.