Tomás Zambrano anuncia propuesta de ley para reactivar el sector agrícola

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció este viernes que el Congreso Nacional impulsará la elaboración de una propuesta de Ley de Reactivación del Sector Agrícola, tras reunirse con organizaciones del sector productivo del país. Zambrano explicó que los representantes agrícolas solicitaron la integración de una comisión de diputados encargada de trabajar en la iniciativa orientada a fortalecer el campo hondureño y apoyar a los productores nacionales.

Aseguró que el Congreso mantiene sus puertas abiertas para los pequeños y medianos productores, destacando la importancia del diálogo entre el Legislativo y los sectores productivos. "El sector alimentario no se detiene. Genera empleo, sostiene la economía y garantiza la seguridad alimentaria del país", expresó el titular del Legislativo al referirse al papel estratégico de la producción agrícola. Asimismo, afirmó que se respaldará una legislación que permita devolver apoyo al productor nacional y fortalecer la actividad agrícola como motor económico del país.