  1. Inicio
  2. · Honduras

Tomás Zambrano anuncia propuesta de ley para reactivar el sector agrícola

El parlamentario explicó que los representantes agrícolas solicitaron la integración de una comisión de diputados encargada de trabajar en la iniciativa

Tomás Zambrano anuncia propuesta de ley para reactivar el sector agrícola

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras, habla durante una sesión legislativa el martes 17 de febrero de 2026.

Fotografía: LA PRENSA / Emilio Flores
TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció este viernes que el Congreso Nacional impulsará la elaboración de una propuesta de Ley de Reactivación del Sector Agrícola, tras reunirse con organizaciones del sector productivo del país.

Zambrano explicó que los representantes agrícolas solicitaron la integración de una comisión de diputados encargada de trabajar en la iniciativa orientada a fortalecer el campo hondureño y apoyar a los productores nacionales.

Tomás Zambrano no descarta juicio político contra altos funcionarios

Aseguró que el Congreso mantiene sus puertas abiertas para los pequeños y medianos productores, destacando la importancia del diálogo entre el Legislativo y los sectores productivos.

“El sector alimentario no se detiene. Genera empleo, sostiene la economía y garantiza la seguridad alimentaria del país”, expresó el titular del Legislativo al referirse al papel estratégico de la producción agrícola.

Asimismo, afirmó que se respaldará una legislación que permita devolver apoyo al productor nacional y fortalecer la actividad agrícola como motor económico del país.

Congreso Nacional juramenta comisión interventora que dirigirá la Unag

El diputado subrayó que la iniciativa debe impulsarse sin diferencias partidarias, priorizando los intereses nacionales. “Aquí no se trata de colores políticos, se trata de Honduras”, manifestó el también diputado del Partido Nacional y representante del departamento de Valle.

Finalmente, señaló que el actual Congreso busca escuchar a la ciudadanía y actuar en favor del desarrollo nacional, reiterando su compromiso de promover acciones legislativas que beneficien al sector agrícola hondureño.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias