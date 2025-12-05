Rolando Contreras: “Solo gasté L200 mil en mi campaña y mi hermano no me dio nada”

San Pedro Sula, Honduras

Rolando Contreras está a punto de convertirse en diputado del departamento de Cortés por el Partido Innovación y Unidad (PINU-SD), el cociente electoral lo beneficia y confiesa que está "traumado con el asunto de las actas, con ese sube y baja en los números". Contreras fue en el 2022, por 28 días alcalde de San Pedro Sula, tras ganar la elección al prestar su nombre y fotografía para que los votantes marcaran bajo su foto, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitaba a su hermano, el ahora alcalde reelecto, Roberto Contreras. Su fugaz paso al frente de la municipalidad le abrió puertas a una nueva etapa política en el PINU-SD porque no tuvo oportunidad en el Partido Liberal, por el que se postuló y ganó la reelección como alcalde, su hermano, Roberto "el pollo" Contreras. Rolando Contreras se postuló para diputado por Cortés en la casilla 41 con el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata y está logrando entrar al Congreso Nacional 2026-2030, gracias al cociente electoral con 20,669 votos. Es ingeniero mecánico industrial, tiene 66 años y su lema de campaña fue: Decencia y honestidad. Le acompaña como suplente la presidenta del partido en Cortés, Marixa Julín. Rolando Contreras, en conversación con LA PRENSA dice que solo gastó 200 mil lempiras en su campaña. "Fue algo así como esa cantidad y ya pague las deudas que venía arrastrando porque yo dije si salgo o no salgo, no quiero deberle a nadie".

Revela que solo un empresario en San Pedro Sula le apoyó con un poquito en su campaña. “Le agradezco al empresario Edgardo Canahuati que fue el que me dijo, hay te puse algo, fue poco, pero de algo me sirvió”, indicó.

"No me dio nada mi hermano"

“Mi hermano no me dio nada para mi campaña, pienso que si le hubiera pedido lo hubiese hecho. Pero él votó por mí y yo por él. Eso vale”, revela. Rolando Contreras confiesa que está bien traumado con el asunto de las actas porque esos números suben y bajan. “Somos un partido pequeño y esto es un sube y baja”, dice. Pero en medio del estrés del conteo de votos, el casi diputado por el PINU dice que los resultados le han favorecido porque él es una persona muy conocida en San Pedro Sula. “Anduve en las calles, soy mecánico industrial y la gente me conoce”. Y como me conoce todo San Pedro Sula, no por haber sido alcalde, sino porque he andado en las calles que hasta me dieron oportunidad de poner rótulos dentro de los negocios, aunque no puedo desconocer que el ser hermano de Roberto también me ayudó, dice. “Él, Roberto Contreras, y yo somos hermanos, nos respetamos, aunque políticamente estamos en distintas ramas”, manifiesta el sampedrano. Dice que una vez sé de la declaratoria se organizarán y ya sentados en el curul comenzarán el verdadero trabajo. “Las ayudas en los municipios serán dirigidas a los niños y personas discapacitadas de los 12 municipios. Estos municipios han sido nobles, con un montón de gente y no han retornado nada al pueblo. Yo seré diferente”, explica.

Asegura que ya tiene, junto a su diputada suplente, todo el plan de trabajo que realizarán desde el Congreso Nacional. “Si me toca tomar los subsidios, pues los tomaré porque el sueldo no me ajustará para tanto que hay que hacer con la gente y con una rendición de cuentas claras”, dijo. Reiteró que es una persona muy conocida en San Pedro Sula, pero tuvo que luchar junto a su partido. “Lo que tengo son marcas, no recibimos plancha y los que nos apoyaron pueden estar seguros de que no los voy a defraudar, no nos vamos a vender en el Congreso Nacional porque tendrán un diputado diferente”, enfatizó.