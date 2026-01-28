Gerente municipal aparece como regidora en la primera sesión corporativa

San Pedro Sula, Honduras

Sorprendidos reaccionaron los miembros de la Corporación Municipal de San Pedro Sula cuando en la primera sesión la gerente de Desarrollo Económico de la municipalidad, Kathya Amador, hizo las funciones de regidora.

No recibieron explicación alguna sobre la presencia de la funcionaria en la sesión corporativa. Según lo publicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Corporación electa en la capital industrial para el segundo mandato de Roberto Contreras son: Maritza Soto, vicealcaldesa y los regidores Eriselda Leonardo, José Antonio Rivera, María Elena Vega, Julio Montessi, Tania Isabel Zúñiga, Cristhofer Fajardo, Júnior Burbara, Nora del Carmen Collins, Rodolfo Padilla y Armando Calidonio.

El día de la juramentación, la gobernadora política llamó a todos los regidores, incluida Tania Isabel Zúñiga, actual Gerente de Recursos Humanos, pero ella se excusó por salud. En ese acto no estuvo presente el regidor Armando Calidonio, quien se había juramentado en horas de la mañana.

Llegó el momento de la fotografía oficial de la Corporación electa y en ningún momento apareció Kathia Amador, tampoco Tania Zúniga, pues la justificación de la ausencia de esta última fue problemas de salud.

Ya el domingo, día de la toma de posesión, Katia Amador se sentó en las sillas de los corporativos y lo que sorprendió fue que participó en la primera sesión. Cuando la secretaria pasó lista de los presentes, la mencionó como regidora y en ningún momento pronunció el nombre de Tania Zúñiga.