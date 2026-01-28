Gerente municipal aparece como regidora en la primera sesión corporativa

Sorprendidos reaccionaron los miembros de la Corporación Municipal de San Pedro Sula cuando en la primera sesión la gerente de Desarrollo Económico de la municipalidad, Kathya Amador, hizo las funciones de regidora.
No recibieron explicación alguna sobre la presencia de la funcionaria en la sesión corporativa. Según lo publicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Corporación electa en la capital industrial para el segundo mandato de Roberto Contreras son: Maritza Soto, vicealcaldesa y los regidores Eriselda Leonardo, José Antonio Rivera, María Elena Vega, Julio Montessi, Tania Isabel Zúñiga, Cristhofer Fajardo, Júnior Burbara, Nora del Carmen Collins, Rodolfo Padilla y Armando Calidonio.
El día de la juramentación, la gobernadora política llamó a todos los regidores, incluida Tania Isabel Zúñiga, actual Gerente de Recursos Humanos, pero ella se excusó por salud. En ese acto no estuvo presente el regidor Armando Calidonio, quien se había juramentado en horas de la mañana.
Llegó el momento de la fotografía oficial de la Corporación electa y en ningún momento apareció Kathia Amador, tampoco Tania Zúniga, pues la justificación de la ausencia de esta última fue problemas de salud.
Ya el domingo, día de la toma de posesión, Katia Amador se sentó en las sillas de los corporativos y lo que sorprendió fue que participó en la primera sesión. Cuando la secretaria pasó lista de los presentes, la mencionó como regidora y en ningún momento pronunció el nombre de Tania Zúñiga.
LA PRENSA conoció que la regidora electa, Tania Zúñiga, presentó ante el CNE, el 9 de enero, un permiso para ausentarse de sus labores como regidora, pero la credencial salió a su nombre.
Zúñiga sigue como gerente de Recursos Humanos de la municipalidad, hasta el momento.
Por su parte, la gobernadora política Alexa Solórzano explicó que la juramentación de Kathia Amador se realizó el domingo en horas de la mañana a eso de las 10.50 am.
"Se presentó Kathia Crivelli junto a Kathia Amador con la resolución del Consejo Nacional Electoral y la credencial donde nombran como regidora a Amador y por ello se procedió al acto de juramentación, indicó.
La gobernadora detalló que ella no vio copia de renuncia, únicamente le enviaron copia de la resolución del Consejo Nacional Electoral y copia de la credencial.
La gobernadora confirmó que recibió la credencial de Tania Isabel Zúñiga el día de la juramentación, así como la excusa y el día de la toma de posesión una copia de la credencial de Katia Amador. "Yo me apegué a Ley y confío en que ellos presentaron todo correctamente", dijo Solorzano.