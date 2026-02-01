  1. Inicio
Olancho FC perdonó a Lobos de la UPN y el empate los deja inconformes

Los Potros pudieron ganar el partido, pero sus delanteros no estuvieron finos y los Lobos salieron con vida de Olancho.

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 21:16 -
  • Juan Carlos Miranda
Olancho, Honduras.

El Olancho FC perdonó la vida a los Lobos de la UPNFM en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, donde los Potros tuvieron innumerables ocasiones para quedarse con el triunfo, pero no andaban finos y terminaron cediendo un empate 1-1 en el cierre de la tercera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Aullaron primero los Lobos en el partido, pase largo de Jonathan Núñez para la carrera de Cristian 'Pin' Gutiérrez, el delantero aguantó la marca de Roger Reyes, se lo quitó de encima con un lindo recorte de zurda y fusiló de derecha a Harold Fonseca para el 0-1 a los 21 minutos.

El 'Pin' Gutiérrez tuvo el segundo tanto en sus pies cuando se fue en velocidad, se plantó en el área local y remató a afuera de la portería de Fonseca.

Cristian 'Pin' Gutiérrez celebrando con Roberto Moreira su golazo que puso por delante a la UPN.

A los 33' se le presentó una oportunidad inmejorable al cuadro olanchano para empatar el encuentro, pero Yeison Mejía hizo lo más difícil, la mandó afuera. Tenía todo para marcar frente al arco de Alex Güity tras un centro de Carlos Argueta, sin embargo disparó a un lado. El extremo derecho se llevó las manos al rostro, no lo podía creer, ni él ni nadie en el estadio.

Potros lo igualó en el inicio del segundo tiempo en una buena jugada que armaron. El colombiano Gabriel Leiva levantó el centro al segundo palo para Yeison Mejía que de primera intención le puso el 'pase de la muerte' al área chica y Clayvin Zúniga la empujó al fondo de las redes universitarias.

Fue un balde de agua fría para la UPN que vio como el Olancho FC se le fue encima y por la mala puntería de sus delanteros no consiguió ganar. Fueron varias ocasiones de gol que terminaron afuera del arco.

Clayvin Zúniga se lastimó en la acción de su gol para el empate de Olancho FC y preocupó a sus compañeros.

En dos ocasiones Clayvin Zúniga se fue de largo, no pudo conectar los dos centros de Marlon 'Machuca' Ramírez y tampoco le dio buena dirección Yeison Mejía, que se va a lamentar lo que se perdió esta noche en el Juan Ramón Brevé.

También la tuvo 'Machuca' Ramírez, pero la elevó dentro del área de UPN y el debutante Kevin López por poco marca con un derechazo que sacó de gran manera Alex Güity.

El empate deja insatisfechos a ambos clubes. Olancho FC se estanca en el noveno puesto de la tabla de posiciones con 2 puntos, mientras la UPNFM es sexta con 3 unidades.

-- FICHA TÉCNICA OLANCHO FC 1-1 LOBOS UPN:

