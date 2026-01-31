Capturan a "Chompiras", líder de la MS-13 vinculado a crimen de un policía en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), dio detención este sábado a dos individuos vinculados a varios delitos en La Ceiba, Atlántida.

Uno de los detenidos es considerado cabecilla de la estructura criminal Mara Salvatrucha MS-13 contando con el rango de "Compa", conocido con los alias de "Chompiras / Chino", con un historial delictivo de más de ocho años, es considerado un pilar en la organización de actividades ilícitas en la zona atlántica.

A este sujeto se le supone responsable de cometer los delitos de tráfico de drogas, por tener orden de captura por homicidio, asociación para delinquir y atentado emitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción en marzo del 2025.

Las investigaciones detallan que alias "Chompiras", participó de manera directa en el asesinato de Alexander Funez, un agente policial de la Dipampco en La Ceiba, Atlántida, en un enfrentamiento entre autoridades y miembros de esta Mara en febrero del 2025.

Se informó también, que en el operativo se capturó a un segundo miembro de este grupo criminal al que se le conoce como alias "Seiyajin", quien es uno de los principales gatilleros de la Mara MS-13 en esa zona, con aproximadamente cuatro años de ser parte de esta estructura. Además, es responsable de tráfico de drogas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En el operativo les fueron confiscados droga supuesta marihuana lista para su venta y comercialización en ese municipio.

En cumplimiento a la orden de captura pendiente y por tráfico de drogas, los sospechosos fueron remitidos a la Fiscalía competente para continuar con su proceso legal correspondiente.