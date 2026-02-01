  1. Inicio
Capturan a “La Osa”, presunta recolectora de extorsión en Tegucigalpa

Maryori Vanessa Hidalgo Cerrato, de 39 años, conocida con el alias de “La Osa” operaba de manera independiente y se encargaba de recolectar dinero producto de la extorsión en distintos comercios.

Tegucigalpa, Honduras

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), logró la captura de una mujer señalada como presunta responsable del delito de extorsión, en perjuicio de testigos protegidos.

La fémina fue identificada como Maryori Vanessa Hidalgo Cerrato, de 39 años, conocida con el alias de “La Osa”, quien, según las investigaciones, operaba de manera independiente y se encargaba de recolectar dinero producto de la extorsión en distintos comercios, a pequeños emprendedores, así como a conductores y propietarios de taxis que operan en la colonia Kennedy y sectores aledaños.

Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron una bolsa plástica color azul con dinero en efectivo, presuntamente proveniente de actividades ilícitas, así como un teléfono celular marca Samsung, color gris, el cual fue dañado por la detenida con la aparente intención de impedir la recopilación de información por parte de los agentes.

Hidalgo Cerrato es originaria del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, y fue arrestada en la colonia Las Palmas, luego de denuncias recibidas por los afectados.

La imputada fue puesta a la orden de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), para continuar con el proceso legal correspondiente por el delito de extorsión, conforme a lo establecido en la ley.

Redacción La Prensa
