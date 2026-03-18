Mipymes y emprendedores podrán acceder a crédito en feria financiera

Las micro, pequeñas empresas y emprendedores tendrán acceso a opciones de crédito durante la segunda edición de la Expo Crédito Mipyme 2026, organizada por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), que se realizará el 27 y 28 de marzo en Expocentro, en San Pedro Sula.
El evento reunirá a más de 15 instituciones financieras, entre bancos, cooperativas y entidades de crédito, que presentarán alternativas diseñadas para facilitar el financiamiento de negocios en distintas etapas, desde emprendimientos hasta empresas en proceso de expansión.
Durante la jornada, los asistentes podrán conocer de primera mano los requisitos, condiciones y beneficios de los productos financieros disponibles, además de recibir asesoría personalizada y participar en charlas orientadas a fortalecer sus capacidades de gestión y acceso a capital.
“Uno de los principales desafíos que enfrentan los emprendedores es el acceso a financiamiento para invertir en el crecimiento de sus negocios. Con este evento, buscamos facilitar un encuentro entre el sector financiero y las MiPymes, donde ambas partes puedan explorar y comprender mejor la oferta y la demanda de financiamiento.
Nuestro objetivo es generar conexiones valiosas y proporcionar a los emprendedores las herramientas necesarias para impulsar su desarrollo”, afirmó Karim Qubain, presidente de la CCIC.
La actividad será gratuita y abierta al público, en un horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en el edificio Los Zorzales de Expocentro.
Con esta iniciativa, la CCIC busca reducir las barreras de acceso al crédito y promover la inclusión financiera, especialmente para sectores que tradicionalmente enfrentan dificultades para obtener financiamiento formal.