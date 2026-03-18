Mipymes y emprendedores podrán acceder a crédito en feria financiera

San Pedro Sula, Honduras

Las micro, pequeñas empresas y emprendedores tendrán acceso a opciones de crédito durante la segunda edición de la Expo Crédito Mipyme 2026, organizada por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), que se realizará el 27 y 28 de marzo en Expocentro, en San Pedro Sula.

El evento reunirá a más de 15 instituciones financieras, entre bancos, cooperativas y entidades de crédito, que presentarán alternativas diseñadas para facilitar el financiamiento de negocios en distintas etapas, desde emprendimientos hasta empresas en proceso de expansión.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer de primera mano los requisitos, condiciones y beneficios de los productos financieros disponibles, además de recibir asesoría personalizada y participar en charlas orientadas a fortalecer sus capacidades de gestión y acceso a capital.