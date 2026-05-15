IHSS detalla requisitos para carta poder y pensiones del régimen IVM

San Pedro Sula, Cortés

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), a través del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), informó a sus afiliados y pensionados sobre los requisitos relacionados con la carta poder y los distintos tipos de pensión que administra la institución. De acuerdo con la información divulgada por el IHSS en sus plataformas oficiales, la carta poder es un documento legal mediante el cual una persona autoriza a otra para realizar trámites administrativos o pagos en su nombre.

La institución explicó que este documento debe ser redactado por un abogado o por una persona con conocimientos en documentos legales y firmado ante un notario público, quien certifica la autenticidad de la firma. Asimismo, detalló que, si el titular se encuentra fuera de Honduras, el trámite puede realizarse en el consulado hondureño más cercano o ante un notario público extranjero.

Uso exclusivo para trámites administrativos

El IHSS aclaró que la carta poder únicamente aplica para gestiones administrativas y pagos relacionados con la institución. Además, indicó que este mecanismo es de uso exclusivo para personas mayores de 21 años. En los casos en que se requiera representación legal de menores de edad, la autorización deberá ser firmada por los padres o tutores legales. La institución también señaló que la carta poder no tiene fecha de vencimiento, salvo que el titular solicite formalmente su cancelación o sustitución mediante un notario público.

Carta de supervivencia

Según el IHSS, una vez autenticada la carta poder, el representante del pensionado deberá presentarse a la oficina de la Gerencia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM) o a una oficina regional para solicitar una carta de supervivencia. Este documento es requerido para efectuar cobros bancarios y debe renovarse cada seis meses. El IHSS indicó que, cuando un pensionado realice el cobro por primera vez, deberá presentarse en la oficina de la Subgerencia de Pensiones, ubicada en el primer piso del edificio del IVM, en Barrio Abajo, o en una oficina regional del instituto a nivel nacional, en el caso de San Pedro Sula el hospital regional se encuentra en el bulevar del norte. En ese trámite recibirá la notificación de firma, el carné de pago de pensión y la copia de la resolución correspondiente, necesaria para efectuar los cobros mensuales en el banco.

Tipos de pensiones

El IHSS también recordó que mantiene disponibles los requisitos para los distintos tipos de pensión, entre ellos: Pensión por vejez, pensión por invalidez, pensión por sobrevivencia, pensiones de viudez y orfandad y ayuda funeraria. Además, la institución informó sobre el beneficio de vejez complementaria, dirigido a pensionados de otros institutos de previsión que hayan cotizado al Régimen de IVM del IHSS.

Documentos requeridos para pensión por vejez

Tener 60 años cumplidos (mujer) y 65 años cumplidos (hombre), mínimo de 180 cotizaciones (15 años laborados), dos fotocopias de la tarjeta de identidad (ampliadas), dos fotocopias del carné de afiliación (ampliadas), original y fotocopia de la certificación de nacimiento. Además, se requiere presentar constancias de trabajo de las empresas donde laboró el asegurado. Estas deben incluir: fecha de inicio y finalización de labores, número patronal de la empresa, papel membretado (si aplica), firma y sello del jefe de personal, gerente u otro responsable. En caso de que la empresa esté inactiva o cerrada, el solicitante deberá presentar una nota con el número patronal, fecha de inicio y finalización de labores.