Así responden al alcalde sobre el regreso de Bad Bunny a SPS

San Pedro Sula, Honduras

Una avalancha de comentarios generó la pregunta realizada en las redes sociales del alcalde Roberto Contreras: ¿Le gustaría que viniera Benito de nuevo al Estadio Olímpico Metropolitano de nuestra San Pedro Sula?

La pregunta surge tras la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, uno de los escenarios más codiciados por los artistas.

Benito ya se presentó en San Pedro Sula el 29 de noviembre de 2022 en el Estadio Olímpico Metropolitano. El concierto formó parte de su aclamada gira World's Hottest Tour.

Poniéndose a tono con el tema de moda, los encargados de redes del alcalde hicieron la pregunta y los sampedranos aprovecharon para comentar de todo.

Pero los sampedranos aprovecharon a colocar fotografías de calles en mal estado y le dicen al alcalde: "Don Roberto, mejor ayúdenos con esta calle..." le dice Yudex García.

Mientras que José Sabillón le escribe al alcalde: "señor Roberto Contreras me gustaría más que viniera usted a ver como están las calles de la Rivera Hernández, Asentamientos Humanos de destruidas , ya ni los caballos quieren pasar por ahí".

Por su parte Diana Cabrera le pide al alcalde que mejor ilumine las calles, recoja la basura y pode los árboles que están tapando las luminarias también le recuerda que ponga orden a las empresas de cable que se encuentran tirados en las calles y una buena cantidad de postes sobrecargados.

Los ciudadanos no desaprovecharon la oportunidad para decirle al edil sampedrano los problemas que hay en sus colonias y barrios mismos que necesitan ser resueltos.