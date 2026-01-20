Interactivo: los gobiernos de Honduras en la era democrática

Tras una década de gobiernos militares, el país volvió a celebrar elecciones en 1981, proceso democrático que desde entonces se ha mantenido de forma ininterrumpida.De las 12 elecciones celebradas, solo tres partidos han logrado llegar al poder: Libertad y Refundación (Libre), el Partido Liberal (PL) y el Partido Nacional (PN).Como resultado de ese proceso, al menos 11 mandatarios diferentes han liderado Honduras, incluyendo a un gobernante que no concluyó su mandato debido a un golpe de Estado y a otro que ejerció el cargo en dos ocasiones.A continuación, LA PRENSA Premium presenta una recopilación de los presidentes hondureños durante la era democrática.