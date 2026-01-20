Interactivo: los gobiernos de Honduras en la era democrática

Desde la década de los 80 hasta la actualidad, Honduras ha celebrado 12 elecciones en la era democrática. Conozca los gobiernos a lo largo de la historia

Interactivo: los gobiernos de Honduras en la era democrática

Históricamente, solo tres partidos políticos han llegado a gobernar el país: el Partido Nacional, el Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre).

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 12:50 /
  • Angelo Avila
Tegucigalpa, Honduras.-

Este 27 de enero de 2026, Honduras suma su duodécimo gobierno tras el restablecimiento de la democracia hace 44 años, con la asunción de Nasry Asfura a la presidencia para el período 2026-2030.

El siglo XX estuvo marcado por constantes golpes de Estado, derrocamientos y administraciones dirigidas por juntas militares, lo que evidencia que la inestabilidad política en el país no es un fenómeno nuevo.

Tras una década de gobiernos militares, el país volvió a celebrar elecciones en 1981, proceso democrático que desde entonces se ha mantenido de forma ininterrumpida.

De las 12 elecciones celebradas, solo tres partidos han logrado llegar al poder: Libertad y Refundación (Libre), el Partido Liberal (PL) y el Partido Nacional (PN).

Como resultado de ese proceso, al menos 11 mandatarios diferentes han liderado Honduras, incluyendo a un gobernante que no concluyó su mandato debido a un golpe de Estado y a otro que ejerció el cargo en dos ocasiones.

A continuación, LA PRENSA Premium presenta una recopilación de los presidentes hondureños durante la era democrática.

