Interactivo: los gobiernos de Honduras en la era democrática

Tegucigalpa, Honduras.-

El siglo XX estuvo marcado por constantes golpes de Estado, derrocamientos y administraciones dirigidas por juntas militares, lo que evidencia que la inestabilidad política en el país no es un fenómeno nuevo.

Este 27 de enero de 2026, Honduras suma su duodécimo gobierno tras el restablecimiento de la democracia hace 44 años, con la asunción de Nasry Asfura a la presidencia para el período 2026-2030.

Tras una década de gobiernos militares, el país volvió a celebrar elecciones en 1981, proceso democrático que desde entonces se ha mantenido de forma ininterrumpida.

De las 12 elecciones celebradas, solo tres partidos han logrado llegar al poder: Libertad y Refundación (Libre), el Partido Liberal (PL) y el Partido Nacional (PN).

Como resultado de ese proceso, al menos 11 mandatarios diferentes han liderado Honduras, incluyendo a un gobernante que no concluyó su mandato debido a un golpe de Estado y a otro que ejerció el cargo en dos ocasiones.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

A continuación, LA PRENSA Premium presenta una recopilación de los presidentes hondureños durante la era democrática.