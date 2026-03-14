Amplio historial tiene hondureño acusado de empujar a dos personas al metro de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.

Un hondureño fue arrestado en la ciudad de Nueva York tras ser acusado de empujar a dos personas a las vías del metro en un ataque ocurrido el fin de semana en el sector del Upper East Side, hecho que dejó a una de las víctimas con muerte cerebral, según informaron autoridades. El sospechoso fue identificado como Bairon Hernández, de 34 años, quien —de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional— se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y registra antecedentes por ingreso irregular al país.

Las autoridades indicaron que Hernández entró por primera vez el 2 de enero de 2008 y ha sido deportado en cuatro ocasiones, la más reciente en 2020. Además, cuenta con una condena previa en Nueva Jersey por ingreso ilegal y otra en Texas por reingresar al territorio estadounidense. El incidente ocurrió el domingo alrededor de las 11:30 de la mañana en la estación Lexington Avenue–63rd Street. Según el reporte policial, un hombre de 30 años esperaba el tren en el andén de la línea F/Q en dirección sur cuando fue sorprendido por la espalda y empujado hacia las vías sin mediar provocación. Minutos después, el mismo individuo se aproximó a una segunda víctima, un hombre de 83 años, a quien también empujó hacia la zona de circulación de los trenes. Ambos quedaron en peligro inminente mientras testigos pedían ayuda.