Amplio historial tiene hondureño acusado de empujar a dos personas al metro de Nueva York

Un hondureño fue arrestado en la ciudad de Nueva York tras ser acusado de empujar a dos personas a las vías del metro en un ataque ocurrido el fin de semana en el sector del Upper East Side, hecho que dejó a una de las víctimas con muerte cerebral, según informaron autoridades.
El sospechoso fue identificado como Bairon Hernández, de 34 años, quien —de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional— se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y registra antecedentes por ingreso irregular al país.
Las autoridades indicaron que Hernández entró por primera vez el 2 de enero de 2008 y ha sido deportado en cuatro ocasiones, la más reciente en 2020. Además, cuenta con una condena previa en Nueva Jersey por ingreso ilegal y otra en Texas por reingresar al territorio estadounidense.
El incidente ocurrió el domingo alrededor de las 11:30 de la mañana en la estación Lexington Avenue–63rd Street. Según el reporte policial, un hombre de 30 años esperaba el tren en el andén de la línea F/Q en dirección sur cuando fue sorprendido por la espalda y empujado hacia las vías sin mediar provocación.
Minutos después, el mismo individuo se aproximó a una segunda víctima, un hombre de 83 años, a quien también empujó hacia la zona de circulación de los trenes. Ambos quedaron en peligro inminente mientras testigos pedían ayuda.
Gracias a la intervención de pasajeros y “buenos samaritanos” que se encontraban en la estación, las víctimas lograron ser auxiliadas y trasladadas a un centro asistencial.
El hombre más joven fue reportado en condición estable, aunque se recupera de lesiones en el hombro y el cuello. Por su parte, el adulto mayor fue sometido a cirugía de emergencia por una hemorragia cerebral; posteriormente, los médicos confirmaron que no presentaba actividad cerebral, situación que lo mantiene con diagnóstico de muerte cerebral.
La familia del hombre de 83 años informó que se trata de un veterano de la Fuerza Aérea, con más de 55 años de matrimonio, tres hijas y dos nietas.
El sospechoso fue capturado en un refugio para personas sin hogar en Brooklyn, luego de que la Policía recibiera una pista sobre su paradero. Tras su detención, fue acusado de intento de homicidio, intento de agresión, agresión y conducta temeraria, cargos que podrían agravarse conforme avance el proceso judicial.
En declaraciones a medios locales, la víctima más joven, identificada como John Rodríguez, relató que se dirigía a su trabajo cuando fue atacado.
“Entré en pánico y comencé a pedir ayuda, no solo por mí, sino también por el otro hombre”, expresó. El afectado aseguró además que ha experimentado episodios de ansiedad y temor de volver a utilizar el metro tras lo ocurrido.
Datos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) señalan que en lo que va del año se han registrado nueve casos de personas empujadas a las vías del metro, cifra superior a los tres incidentes reportados en el mismo periodo del año anterior, lo que ha generado preocupación entre los usuarios del sistema de transporte.