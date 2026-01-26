Honduras lista para el inicio del Gobierno de Nasry Asfura

San Pedro Sula, Honduras.

Honduras se alista para la toma de posesión de Nasry “Tito” Asfura como presidente de la República este 27 de enero, cuando comenzará un nuevo período gubernamental. La ceremonia está prevista para desarrollarse en un ambiente de alta seguridad y protocolo oficial en el Congreso Nacional, con la presencia de representantes de organismos multilaterales, líderes políticos nacionales, autoridades civiles y militares, así como invitados especiales. El evento simboliza el cierre de un ciclo electoral y la apertura de una nueva etapa en la conducción del Estado hondureño. Con anticipación se planificó un aumento el número de elementos policiales y militares, así como del escuadrón canino en los alrededores del Poder Legislativo y vigilancia permanente de las cámaras del 911 para salvaguardar la integridad de los asistentes. Asfura asume la presidencia tras una trayectoria política ligada principalmente a la gestión municipal, destacando su paso por la Alcaldía del Distrito Central, donde cimentó una imagen de administrador enfocado en infraestructura, ordenamiento urbano y ejecución de proyectos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Su llegada al Poder Ejecutivo genera expectativas en torno a la forma en que trasladará ese modelo de gestión al ámbito nacional.

De acuerdo con allegados al presidente electo, el protocolo oficial dará inicio a las 8:40 de la mañana y concluirá alrededor de las 10:00 am, desarrollándose en el marco de una sesión ordinaria del Congreso Nacional, instancia que ha sido formalmente convocada para ese fin. La ceremonia comenzará con la apertura formal de la sesión, en la que el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, dará la bienvenida a los diputados presentes. A continuación se realizarán los honores de ordenanza, con la participación de cadetes en señal de respeto al cargo y a la Constitución. Posteriormente, el presidente electo ingresará al salón de sesiones, donde será recibido por la mesa directiva del Congreso y los legisladores presentes. Uno de los momentos centrales será el traspaso de la banda presidencial, símbolo del cambio constitucional de mando. Inmediatamente después, Asfura pronunciará su discurso de toma de posesión, en el que se espera que sea breve y presente las líneas generales que guiarán su gestión durante los próximos cuatro años. Fuentes cercanas indicaron que no se cursaron invitaciones masivas, en coherencia con la intención de realizar un acto sobrio y funcional. En ese contexto, el nuevo mandatario también recibirá las cartas credenciales de la Unión Europea e Israel, como parte del protocolo diplomático. Se ha señalado que la toma de posesión será un evento formal, práctico y sin mayor parafernalia, priorizando el cumplimiento constitucional y la señal de orden institucional sobre los actos ceremoniales.

Objetivos

En la antesala de su investidura, las principales metas del nuevo Gobierno se centran en la reactivación económica, la generación de empleo, el combate a la pobreza, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la recuperación de la confianza institucional. A esto se suma la necesidad de tender puentes de diálogo en un escenario político impactado por la polarización y las demandas sociales acumuladas. Xiomara Castro, presidenta del país hasta este martes antes del mediodía, no reconoce a Asfura como nuevo gobernante de Honduras, aunque cumplió con su palabra de "respetar los resultados" del Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque le fueran "adversos" a la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, quien fue tercera en las elecciones generales de noviembre marcadas por un recuento lento y lleno de fallas técnicas, que se prolongó durante casi un mes, con un resultado presidencial justado. Desde el entorno del presidente electo se ha reiterado que su administración priorizará la estabilidad, la gobernabilidad y la atracción de inversión, con énfasis en la ejecución de proyectos de infraestructura, apoyo a las municipalidades y fortalecimiento de los servicios básicos.

El nuevo mandatario, quien a tres días de las elecciones del 30 de noviembre recibió el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera un Partido Nacional que vuelve al poder después de tres periodos consecutivos, entre 2010 y 2022, que fueron salpicados por denuncias de corrupción y narcotráfico, los últimos ocho años con Juan Orlando Hernández como gobernante. Asfura asumirá el poder en un país que ya supera los 10 millones de habitantes, de los que más del 60% vive en condiciones de pobreza, con altos índices de violencia, deficientes sistemas de educación y salud, corrupción, miles de campesinos exigiendo tierras, violaciones a los derechos humanos y una sociedad que se dividió tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente, Manuel Zelaya, entre otros problemas. Muchos de los problemas Asfura ha prometido resolverlos con "trabajo y más trabajo", fomento de las inversiones nacionales y extranjeras, nuevos empleos y el cierre de algunas instituciones del Estado, entre otras medidas. Además, Asfura espera contar para el desarrollo de varios proyectos de desarrollo con el respaldo de Estados Unidos e Israel, países que visitó hace dos semanas en su condición de presidente electo de Honduras. En materia de política exterior, todavía no ha anunciado si romperá o no las relaciones con China, que fueron establecidas durante la Administración de Xiomara Castro, quien además rompió con Taiwán.

El nuevo titular del Ejecutivo hondureño, un empresario de la construcción que fue alcalde de Tegucigalpa durante dos períodos consecutivos entre 2014 y 2022, también fue regidor municipal y secretario del Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis).