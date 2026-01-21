Nasry Asfura rompe cuatro décadas de tradición en tomas de posesión

Además del cambio de sede, Nasry Asfura anunció que su toma de posesión no contará con la presencia de mandatarios ni altos funcionarios extranjeros, limitando las invitaciones a las misiones diplomáticas acreditadas en Honduras. Para la toma de posesión de la presidenta saliente Xiomara Castro llegaron al país Kamala Harris, exvicepresidenta de Estados Unidos; Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores de México, junto a su esposa, la hondureña Rosalinda Bueso.