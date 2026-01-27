  1. Inicio
  2. · Honduras

Nuevo gobierno retomará el fideicomiso de salud ante crisis en hospitales

El nuevo secretario de la Presidencia, Juan Carlos García anuncia retorno del fideicomiso en salud para mejorar atenciones en los hospitales de Honduras

Nuevo gobierno retomará el fideicomiso de salud ante crisis en hospitales

Una promesa que se convierte en el nuevo eslogan del gobierno de Nasry Asfura cuelga del edificio del Congreso Nacional, donde se lleva a cabo la toma de posesión.

 Fotos: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

El nuevo secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, confirmó que el gobierno de Nasry Asfura retomará el fideicomiso en el sector salud como herramienta inmediata para fortalecer la red hospitalaria del país y reducir la mora quirúrgica. Al mismo tiempo, ratificó una apuesta estratégica por atraer inversión al valle de Sula.

García explicó que se trabaja en un proceso de descentralización, particularmente en salud y educación, para fortalecer los Cesares (Centros de Salud Rurales), Cesamos (Centros de Salud con Médico y Odontólogo) y hospitales públicos.

Salud, seguridad y empleo: lo que la gente exige a Asfura desde el primer día

Detalló que equipos técnicos ya realizaron recorridos por distintos hospitales para evaluar necesidades de equipamiento, y que el fideicomiso permitirá no solo la compra de medicamentos, sino también de tecnología médica, como tomógrafos, equipos de rayos X y otros insumos clave.

El funcionario indicó que el mecanismo se ejecutará inicialmente por un año bajo un esquema con Banco de Occidente, similar al aplicado en administraciones anteriores, y que posteriormente se realizará un proceso de licitación para el segundo año.

“Por el momento solo es este fideicomiso, porque ha dado buenos resultados y ha permitido acceder de forma expedita a los medicamentos; ahora lo ampliaremos”, afirmó

El sistema de salud de Honduras está en agonía y ha sido la principal demanda de los hondureños que adolecen a causa de un sistema deficiente.

El sistema de salud de Honduras está en agonía y ha sido la principal demanda de los hondureños que adolecen a causa de un sistema deficiente.

 (Imagen ilustrativa creada con IA)

En materia económica, García señaló que el gobierno ha intensificado el acercamiento con el sector empresarial de la zona norte, tras reuniones con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés.

Aseguró que, luego de recientes gestiones internacionales del presidente electo, se ha generado interés de capitales en sectores productivos, particularmente en la industria de arneses y manufactura, con empresas que evalúan invertir en el Valle de Sula.

“El objetivo es generar la inversión que el país necesita, especialmente en la zona norte, donde el sector empresarial ha sido clave para construir confianza y dinamizar la economía”, concluyó.

Durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, la Secretaría de Salud operó un fideicomiso con el Banco de Occidente para ejecutar compras de medicamentos e insumos mediante un esquema distinto al de la contratación estatal tradicional.

El modelo buscó acelerar adquisiciones y garantizar pagos a proveedores; además, contempló apoyo de agencias como Unops (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), OPS (Organización Panamericana de la Salud), UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) y Comisca (Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana), según el Decreto PCM-021-2018 publicado en La Gaceta, bajo el cual se rigió.

En la práctica, el banco actuaba como fiduciario y se emitían procesos de compra con reglas mercantiles y manuales propios del fideicomiso.

Sus defensores argumentaron que reducía riesgos de corrupción y mejoraba el abastecimiento; sin embargo, informes y auditorías advirtieron desafíos de control y el impacto institucional de delegar funciones públicas a terceros.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias