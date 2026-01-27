Nuevo gobierno retomará el fideicomiso de salud ante crisis en hospitales

Tegucigalpa, Honduras

El nuevo secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, confirmó que el gobierno de Nasry Asfura retomará el fideicomiso en el sector salud como herramienta inmediata para fortalecer la red hospitalaria del país y reducir la mora quirúrgica. Al mismo tiempo, ratificó una apuesta estratégica por atraer inversión al valle de Sula. García explicó que se trabaja en un proceso de descentralización, particularmente en salud y educación, para fortalecer los Cesares (Centros de Salud Rurales), Cesamos (Centros de Salud con Médico y Odontólogo) y hospitales públicos.

Detalló que equipos técnicos ya realizaron recorridos por distintos hospitales para evaluar necesidades de equipamiento, y que el fideicomiso permitirá no solo la compra de medicamentos, sino también de tecnología médica, como tomógrafos, equipos de rayos X y otros insumos clave. El funcionario indicó que el mecanismo se ejecutará inicialmente por un año bajo un esquema con Banco de Occidente, similar al aplicado en administraciones anteriores, y que posteriormente se realizará un proceso de licitación para el segundo año. "Por el momento solo es este fideicomiso, porque ha dado buenos resultados y ha permitido acceder de forma expedita a los medicamentos; ahora lo ampliaremos", afirmó