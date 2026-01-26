$!Salud, seguridad y empleo: lo que la gente exige a Asfura desde el primer día

El doctor Rolando Sierra Fonseca es el director de la<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://flacsohonduras.org/" target="_blank"> Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Honduras</a>, adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y reconocido investigador galardonado con el Premio Nacional de Ciencia "José Cecilio del Valle" 2021.Él lidera la promoción de la investigación, divulgación científica y oferta académica de posgrado en el país.Desde su perspectiva académica, considera que entre las primeras decisiones importantes que tiene que tomar Nasry Asfura como presidente de la República está, en primer lugar, la elección de un buen gabinete: mujeres y hombres capaces, eficaces y eficientes, pero sobre todo transparentes en el uso de los recursos públicos.