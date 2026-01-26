$!Salud, seguridad y empleo: lo que la gente exige a Asfura desde el primer día

San Pedro Sula, Honduras

A un día de que Nasry Juan Asfura Zablah se instale en Casa Presidencial, la audiencia de Diario LA PRENSA fue clara: el nuevo gobierno no tiene margen para titubeos. Las prioridades están definidas y vienen desde la calle, los hospitales, el bolsillo y la inseguridad cotidiana. De las respuestas recogidas en redes sociales, emergen siete grandes demandas que los hondureños consideran urgentes y que esperan se traduzcan en decisiones y acciones inmediatas. Con su toma de posesión este martes 27 de enero de 2026, Asfura Zablah se convertirá en el presidente número 11 de la era democrática de Honduras, iniciada en 1982 con el retorno al orden constitucional.

Desde 1982, Honduras ha transitado 12 períodos presidenciales democráticos de cuatro años, ejercidos por 11 presidentes. La diferencia se explica porque Juan Orlando Hernández gobernó dos períodos consecutivos (2014–2018 y 2018–2022), único caso de reelección continua en esta etapa democrática. Con el inicio del período 2026–2030, se mantiene así la continuidad institucional del esquema democrático vigente desde hace más de cuatro décadas.

1. Salud: la emergencia que no admite espera

La exigencia más reiterada fue el colapso del sistema sanitario.“Se nos muere la gente por no tener acceso básico a la salud”, reclamó Gerson Oviedo.Otros pidieron reabastecimiento inmediato de hospitales, supervisión real y destitución de funcionarios:“Poner supervisión urgente en los hospitales y despedir a los directores”, señaló Lohana Reyes.La audiencia también exige acabar con las mafias de medicamentos y mejorar la atención en el IHSS y hospitales públicos.

2. Seguridad y combate frontal al crimen

El clamor por seguridad volvió a dominar la conversación. “Prioridad es seguridad tipo El Salvador”, escribió Mache Tillo. Otros pidieron presencia real de militares y policía en las calles, no en los batallones, y reformas profundas al sistema penal para que las sentencias sean ejemplares, especialmente en asesinatos y corrupción.

3. Empleo y reactivación económica

La falta de trabajo digno atraviesa casi todas las respuestas.“Si hay seguridad, hay inversión; y si hay inversión, hay trabajo”, resumió Yanete Greys.También se pidió atraer inversión extranjera y proteger las remesas:“Gran parte de la economía depende de los inmigrantes en USA”, advirtió El Flako Aragón.

4. Combate real a la corrupción

La audiencia fue directa y sin rodeos. “No robar. No dejar que roben”, escribió Josué Ventura.Otros exigieron acciones concretas desde el primer día: entrega de políticos con órdenes de captura, eliminación de mafias en transporte, medicamentos y medios, y respuesta a casos pendientes en el Ministerio Público para evitar que prescriban.

5. Educación con presupuesto y salarios al día

Docentes y ciudadanos pidieron garantizar recursos suficientes y cumplir obligaciones básicas. “Pagar el salario de enero 2026 a docentes”, reclamó Patricia Aguilar.También se exigió mayor inversión y control del uso de fondos públicos.

6. Infraestructura y carreteras

Las carreteras siguen siendo sinónimo de abandono estatal. “Hacer carreteras por toda Honduras y reparar las que ya están”, pidió EDavis Rodríguez.Se mencionaron regiones específicas como el Litoral Atlántico, Occidente y tramos clave como la carretera Tela–Trujillo.

7. Costo de la vida y energía

Reducir la canasta básica y proteger a las familias más pobres fue otra demanda constante.“Que siga el decreto donde las familias de pocos recursos no pagan energía eléctrica”, solicitó José Sánchez.Otros pidieron bajar al menos a la mitad el costo de los alimentos básicos.

Una mirada desde un investigador social

El doctor Rolando Sierra Fonseca es el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Honduras, adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y reconocido investigador galardonado con el Premio Nacional de Ciencia "José Cecilio del Valle" 2021. Él lidera la promoción de la investigación, divulgación científica y oferta académica de posgrado en el país. Desde su perspectiva académica, considera que entre las primeras decisiones importantes que tiene que tomar Nasry Asfura como presidente de la República está, en primer lugar, la elección de un buen gabinete: mujeres y hombres capaces, eficaces y eficientes, pero sobre todo transparentes en el uso de los recursos públicos.

"Honduras es un país que enfrenta muchos desafíos en distintos campos y, desde esa óptica, debe conformarse un equipo de gobierno sólido": Rolando Sierra, director de Flacso

En segundo lugar, considera fundamental tener una visión de concertación y de diálogo con los diferentes partidos políticos, así como con los distintos actores políticos y sociales de la sociedad hondureña. "El país necesita entrar en un proceso serio de concertación y diálogo para priorizar los principales problemas nacionales. A ello se suma el desafío de impulsar una política exterior abierta, con buenas y sólidas relaciones con los diferentes países del mundo". Finalmente, considera clave enviar de inmediato un mensaje de esperanza a la población hondureña, sustentado en propuestas reales frente a las problemáticas más sentidas que enfrenta el país.

Álvaro Albornoz, doctor en Derecho Constitucional y profesor universitario venezolano radicado en Honduras, hace una evaluación de lo que se viene para el país con el fin de un gobierno que consideró nocivo y autocrático. En la víspera de la llegada de Nasry Asfura a la presidencia, Albornoz considera que sus prioridades deberían enfocarse en: seguridad ciudadana, salud, educación, empleo y economía. Sobre seguridad, expuso que es urgente implementar estrategias efectivas para reducir la violencia y el crimen, como la reestructuración de la Policía Nacional y el combate a la extorsión. En cuanto a salud, es prioritario reducir la mora quirúrgica y garantizar el abastecimiento de medicamentos en hospitales públicos.

Qué es Enfoque STEAM El enfoque STEAM es un modelo educativo que integra cinco áreas del conocimiento: Ciencia (Science), Tecnología (Technology), Ingeniería (Engineering), Arte (Arts) y Matemáticas (Mathematics). Su objetivo es promover un aprendizaje interdisciplinario y práctico, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y la solución de problemas en contextos reales.

En educación ve necesario transformar el currículo educativo con enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) y mejorar la infraestructura escolar. Respecto al empleo y economía propone atraer inversiones para generar empleos, especialmente para jóvenes y mujeres.- Descentralización: Fortalecer los municipios para mejorar la atención a las comunidades. Considera indispensable anunciar medidas de austeridad y reducción del gasto público. También presentar un plan integral de seguridad ciudadana e iniciar la entrega de kits de maquinaria a alcaldías para mejorar la infraestructura local.

"Honduras abre hoy una nueva página de su historia. Una página marcada por la esperanza, la serenidad y el reencuentro con los valores que sostienen a toda sociedad democrática: el respeto, el diálogo y la ley": Álvaro Albornoz, académico

"Quedan atrás los años en que las decisiones se impusieron a la fuerza, cuando el grito sustituyó al argumento y la confrontación se volvió método de gobierno. Durante cuatro largos años del gobierno de Libre, Honduras fue testigo de un clima político envenenado por insultos, golpes, patadas y amenazas, prácticas impropias de una nación que aspira a vivir en paz y con dignidad. Ese ciclo de imposiciones y violencia política ha llegado a su fin", afirmó. Añade, que "hoy, con el inicio del nuevo gobierno del presidente Nasry Asfura, Honduras recupera el rumbo de la sensatez. Su liderazgo, de talante negociador y espíritu conciliador, marca una diferencia clara: gobernar no es imponer, es escuchar; no es dividir, es unir. La paz, la educación cívica, los buenos modales y el respeto mutuo vuelven a ser pilares de la vida pública nacional", afirmó.

"Realmente estamos muy contentos, ytenemos muchas esperanzas. Hay que acelerar el paso. Honduras ha vivido bajo una crisis económica muy fuerte que ha golpeado al sector mipyme": Menotti Maradiaga, empresario