Siguen posteando desde la página de la vieja Secretaría de Prensa

En pleno día de la toma de posesión presidencial, este martes 27 de enero, plataformas oficiales vinculadas al gobierno saliente continuaron difundiendo contenido institucional, pese a que ya corresponde el inicio formal de una nueva administración.
A las 8:32 de la mañana, la página de la antigua Secretaría de Prensa del Poder Ejecutivo publicó un mensaje destacando obras ejecutadas durante la gestión de Xiomara Castro de Zelaya, entre ellas la intervención del Estadio Nacional de Tegucigalpa, señalando una “inversión millonaria nunca antes vista” y cerrando con la etiqueta #XiomaraSíCumplió.
Cabe recalcar que era el hijo de la presidenta, Héctor Zelaya quien fungió como secretario de Xiomara Castro, su madre. Como trasfondo, cuestiona que los actos de traspaso de mando de Asfura se celebren en el Congreso Naciona, no en el Estadio Nacional, como históricamente fue la costumbre.
La publicación ocurre en un contexto marcado por la ausencia de un proceso formal de transición, ya que el gobierno saliente optó por no realizar entrega de información ni de accesos a las cuentas oficiales de las secretarías de Estado y dependencias estratégicas, incluida la Secretaría de la Presidencia, según ha sido confirmado por actores del nuevo gobierno.
Este vacío de transición administrativa y comunicacional se suma a un antecedente político relevante: Xiomara Castro deja el poder sin haber reconocido públicamente a Nasry Asfura como presidente electo.
La víspera de la toma de posesión, la mandataria saliente se limitó a desearle “suerte”, sin emitir un reconocimiento explícito del resultado electoral ni del cambio de mando.
La continuidad de publicaciones oficiales el mismo día del relevo presidencial ha generado cuestionamientos sobre el uso de plataformas institucionales en un momento que, por norma democrática, debería estar marcado por la neutralidad del Estado y la transferencia ordenada del poder.