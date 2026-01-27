Siguen posteando desde la página de la vieja Secretaría de Prensa

San Pedro Sula, Honduras

En pleno día de la toma de posesión presidencial, este martes 27 de enero, plataformas oficiales vinculadas al gobierno saliente continuaron difundiendo contenido institucional, pese a que ya corresponde el inicio formal de una nueva administración.

A las 8:32 de la mañana, la página de la antigua Secretaría de Prensa del Poder Ejecutivo publicó un mensaje destacando obras ejecutadas durante la gestión de Xiomara Castro de Zelaya, entre ellas la intervención del Estadio Nacional de Tegucigalpa, señalando una “inversión millonaria nunca antes vista” y cerrando con la etiqueta #XiomaraSíCumplió.

Cabe recalcar que era el hijo de la presidenta, Héctor Zelaya quien fungió como secretario de Xiomara Castro, su madre. Como trasfondo, cuestiona que los actos de traspaso de mando de Asfura se celebren en el Congreso Naciona, no en el Estadio Nacional, como históricamente fue la costumbre.