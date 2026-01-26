Claves rumbo a la toma de posesión de Nasry Asfura en Honduras

Nasry 'Tito' Asfura asumirá este martes como presidente de Honduras tras un proceso electoral marcado por la tensión política, el apoyo a su candidatura del mandatario estadounidense, Donald Trump, y un retraso de un mes en la proclamación de los resultados oficiales, rechazados por el Gobierno saliente de Xiomara Castro. Estas son las claves para entender el complejo proceso que desembocó en la formación del nuevo Gobierno: