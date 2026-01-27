España dice que relaciones con Honduras van a seguir mejorando con Asfura

Tegucigalpa.

El embajador de España en Tegucigalpa, Diego Nuño García, dijo este martes que las relaciones de su país con Honduras "van a seguir mejorando" con el nuevo presidente de la nación centroamericana, Nasry 'Tito' Asfura.

"Estoy muy contento de estar aquí, de poder estar en la investidura de Tito Asfura, que creo que marca una nueva etapa para Honduras muy esperanzadora, y estoy convencido de que las relaciones de Honduras con nuestro país van a seguir mejorando, vamos a seguir avanzando con este nuevo gobierno", subrayó el diplomático en declaraciones a EFE.