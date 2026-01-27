  1. Inicio
  2. · Honduras

España dice que relaciones con Honduras van a seguir mejorando con Asfura

El embajador Nuño García asistió al Parlamento de Honduras como invitado a la investidura de Asfura, ganador de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 09:10 -
  • Agencia EFE
España dice que relaciones con Honduras van a seguir mejorando con Asfura

Asfura durante la toma de posesión como alcalde capitalino de Juan Diego Zelaya.

 Fotografía: LA PRENSA
Tegucigalpa.

El embajador de España en Tegucigalpa, Diego Nuño García, dijo este martes que las relaciones de su país con Honduras "van a seguir mejorando" con el nuevo presidente de la nación centroamericana, Nasry 'Tito' Asfura.

"Estoy muy contento de estar aquí, de poder estar en la investidura de Tito Asfura, que creo que marca una nueva etapa para Honduras muy esperanzadora, y estoy convencido de que las relaciones de Honduras con nuestro país van a seguir mejorando, vamos a seguir avanzando con este nuevo gobierno", subrayó el diplomático en declaraciones a EFE.

Salud, seguridad y empleo: lo que la gente exige a Asfura desde el primer día

Nuño García asistió al Parlamento de Honduras como invitado a la investidura de Asfura, ganador de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Asfura, líder del conservador Partido Nacional, asume la jefatura del Gobierno este martes para un período de cuatro años, en sustitución de Xiomara Castro.

El mensaje de Castro a Asfura previo a la toma de posesión presidencial

A la toma de posesión del nuevo mandatario de los hondureños no fueron invitados presidentes ni jefes de Estado de otros países por razones de "austeridad", lo que fue anticipado por Asfura tras ser declarado en diciembre gobernante electo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias