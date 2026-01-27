El mensaje de Castro a Asfura previo a la toma de posesión presidencial

Tegucigalpa

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, le deseó ayer lunes “suerte” al mandatario electo del país, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien asumirá el poder este martes en una ceremonia en el Parlamento, en Tegucigalpa.

”Quiero desearle suerte a ‘Tito’ Asfura. Esperamos que Honduras continúe con este proyecto de crecimiento para el país, eso lo deseamos todos los hondureños, que sea lo mejor para Honduras”, subrayó Castro durante la inauguración de obras de remodelación del Estadio José de la Paz Herrera, en la capital hondureña.

Hasta ahora, Castro no reconoce a Asfura como su sucesor, aunque ha mantenido su postura de “respetar los resultados” emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a que estos fueron “adversos” a la candidata del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, quien ocupó el tercer lugar en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

El proceso electoral estuvo marcado por un escrutinio prolongado, lento y con reiteradas fallas técnicas, que se extendió durante casi un mes y concluyó con un resultado presidencial estrecho.

La mandataria saliente aseguró que el partido Libre volverá al poder “más temprano que tarde” y reiteró su condena a la “injerencia” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los comicios, así como a un supuesto “fraude” durante el proceso.