Cuba afrontará una "grave crisis" en pocas semanas si no recibe más crudo

La Habana, Cuba.

Cuba va a afrontar una "grave crisis" en seis u ocho semanas si no recibe más petróleo o combustibles, pronostica para EFE el experto cubano Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

El analista, dedicado a la situación energética de Cuba, asegura que es "muy difícil de cuantificar" el punto de quiebra del país a raíz del asedio energético estadounidense porque todo cálculo se basa en estimaciones a falta de datos oficiales, pero apunta que la situación es crítica.