Cuba afrontará una "grave crisis" en pocas semanas si no recibe más crudo

El presidente de EE.UU. Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva por la que su Gobierno impondrá aranceles a todos los países que directa o indirectamente vendan o suministren petróleo a Cuba

  • Actualizado: 30 de enero de 2026 a las 09:00 -
  • Agencia EFE
Fotografía que muestra vehículos haciendo fila para abastecerse de combustible en La Habana (Cuba).

Fotografía: EFE
La Habana, Cuba.

Cuba va a afrontar una "grave crisis" en seis u ocho semanas si no recibe más petróleo o combustibles, pronostica para EFE el experto cubano Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

El analista, dedicado a la situación energética de Cuba, asegura que es "muy difícil de cuantificar" el punto de quiebra del país a raíz del asedio energético estadounidense porque todo cálculo se basa en estimaciones a falta de datos oficiales, pero apunta que la situación es crítica.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva por la que su Gobierno impondrá aranceles a todos los países que directa o indirectamente vendan o suministren petróleo a Cuba.

Cuba tan solo puede satisfacer un tercio de sus necesidades energéticas con la producción nacional de crudo, 40.000 barriles diarios de petróleo de un total en torno a 110.000.

