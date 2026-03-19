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Extienden alerta verde por lluvias en cinco departamentos de Honduras

La medida aplica para cinco departamentos de Honduras por 24 horas, debido a lluvias y descenso de temperaturas provocadas por un frente frío

Extienden alerta verde por lluvias en cinco departamentos de Honduras

La alerta estará vigente por 24 horas a partir de las 6:00 de la tarde de este jueves.

 Foto de archivo de LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó este jueves que se extiende la alerta verde para cinco departamentos de Honduras, debido a lluvias provocadas por un frente frío.

La alerta estará vigente por 24 horas a partir de las 6:00 de la tarde de este jueves. Los departamentos son: Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón y Yoro.

Lluvias y bajas temperaturas por masa de aire frío este jueves en Honduras

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la influencia de una masa de aire frío débil generará viento del norte y noroeste, descenso de la temperatura, lluvias y chubascos débiles y moderados.

Estas condiciones se esperan especialmente en la madrugada y mañana del viernes 20 de marzo, en el norte del país, con mayores acumulados en el noroccidente. También se pronostican lloviznas débiles a moderadas en el occidente y zonas del centro.

Copeco recomendó a la población asegurar techos, limpiar canaletas y desagües, recoger basura para prevenir inundaciones y, en caso de vivir cerca de ríos o zonas vulnerables a deslizamientos e inundaciones, tomar medidas preventivas o evacuar a lugares seguros.

Además, se aconseja no cruzar ríos o quebradas crecidas y abrigar a niños y adultos mayores ante las bajas temperaturas.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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