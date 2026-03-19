Extienden alerta verde por lluvias en cinco departamentos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó este jueves que se extiende la alerta verde para cinco departamentos de Honduras, debido a lluvias provocadas por un frente frío. La alerta estará vigente por 24 horas a partir de las 6:00 de la tarde de este jueves. Los departamentos son: Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón y Yoro.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la influencia de una masa de aire frío débil generará viento del norte y noroeste, descenso de la temperatura, lluvias y chubascos débiles y moderados. Estas condiciones se esperan especialmente en la madrugada y mañana del viernes 20 de marzo, en el norte del país, con mayores acumulados en el noroccidente. También se pronostican lloviznas débiles a moderadas en el occidente y zonas del centro.