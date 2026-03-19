Lluvias y bajas temperaturas por masa de aire frío este jueves en Honduras

SAN PEDRO SULA

La entidad de predicción climática indicó que dichas condiciones están influenciadas por el ingreso de una masa de aire frío sobre el territorio nacional.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) informó sobre las condiciones climáticas que imperan este jueves 19 de marzo en Honduras.

De acuerdo con el reporte de Copeco, este fenómeno genera vientos frescos provenientes del norte, así como abundante nubosidad en distintas regiones de Honduras.

Las autoridades detallaron sobre un descenso en las temperaturas, principalmente en zonas del norte y noroccidente, donde también se registran lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada.

No obstante, Copeco advirtió que estas precipitaciones podrían intensificarse de forma ocasional, alcanzando niveles fuertes en algunos sectores del norte y noroccidente del país.

En el centro y oriente de Honduras, el pronóstico indica lluvias débiles y dispersas, acompañadas de cielos parcialmente nublados durante gran parte del día.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos o inundaciones repentinas.

Asimismo, se pide a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales de Copeco y atender cualquier alerta que pudiera emitirse en las próximas horas.

