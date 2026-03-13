Unos 300,000 hogares en Honduras sobreviven sin pegue de agua: "Ni siquiera alcanza"

Para miles de <b>familias </b>en Honduras, abrir un grifo y obtener agua limpia sigue siendo un privilegio y no una garantía. En numerosos municipios, sobre todo en el interior, la falta de <b>acceso a agua potable</b> y a servicios adecuados de <b>saneamiento</b> continúa afectando la vida cotidiana de comunidades enteras, con efectos directos sobre la salud, la educación, la economía familiar y la dignidad humana.Más de un tercio de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/diez-paises-america-latina-caribe-reunen-acceso-agua-potable-AN29243883" target="_blank">población</a> no tiene acceso permanente a agua potable dentro de su vivienda. La situación se agrava en las zonas rurales, donde el porcentaje es aún mayor y obliga a las familias a depender de fuentes no tratadas como ríos, quebradas o pozos sin control sanitario.La falta de agua potable también limita las condiciones básicas de higiene, esta situación facilita la propagación de enfermedades como diarreas agudas, hepatitis y otras infecciones relacionadas con el consumo de agua contaminada. En centros de salud ubicados en municipios con altos niveles de pobreza, los ingresos de niños y adultos por padecimientos asociados a agua insegura son frecuentes.Incluso en las principales ciudades, la <b>escasez</b> es parte de la rutina semanal. Sobre todo en zonas rurales y en algunos puntos urbanos de Tegucigalpa y San Pedro Sula, los cortes prolongados del servicio de agua obligan a miles de hogares a almacenar el líquido en tinas, cubetas y recipientes improvisados, sin condiciones sanitarias adecuadas, lo que incrementa los riesgos de contaminación.A esto se suma el impacto económico para familias de bajos ingresos. La compra constante de agua embotellada o a granel representa una carga adicional en su presupuesto mensual.En <b>hogares</b> donde el ingreso diario apenas cubre lo básico, destinar parte de ese dinero para garantizar un mínimo acceso a agua limpia es un sacrificio. La escasez también limita actividades productivas esenciales como la agricultura familiar y pequeños emprendimientos, reduciendo las oportunidades de generación de ingresos.En <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sanpedro/honduras-sps-consumo-agua-acuiferos-HF25022764" target="_blank">asentamientos</a> informales de San Pedro Sula, algunas familias llegan a gastar hasta 3,000 lempiras al mes en agua, obtenida de pipetas, ríos y riachuelos sin conducciones, cuando un barril de agua puede costar entre 100 y 300 lempiras. El agua se compra hasta 200 o 300 veces más cara que la que suministra la red pública.El acceso a sistemas de alcantarillado funcional es todavía más limitado. En municipios pequeños del país, las letrinas improvisadas y los sistemas sépticos deficientes siguen siendo una realidad. La ausencia de redes sanitarias adecuadas expone a las familias a enfermedades y perpetúa condiciones de precariedad que afectan la calidad de vida.