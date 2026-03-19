Edrick Menjívar revela altercado con Carlos Prono y el club histórico que lo llamó

"Tengo muchos enemigos en Olimpia porque no creen que yo los puedo criticar. Siempre lo digo, cuando estoy fuera del set soy Olimpia, pero cuando estoy en el programa dirigiendo soy neutral y digo lo que yo creo que es, no soy el dueño de la verdad, si le tengo que tirar duro, les doy duro", reveló Prono en el 2025.