Edrick Menjívar revela altercado con Carlos Prono y el club histórico que lo llamó

El portero hondureño Edrick Menjívar abrió su corazón y habló sin rodeos sobre momentos clave en su carrera, incluyendo un conflicto con el histórico arquero del Olimpia, Carlos Prono, y la posibilidad que tuvo en su momento de jugar en histórico club internacional.
En charla con el programa Ida y Vuelta, el histórico portero Edrick Menjívar del Olimpia no tuvo problemas en señalar que protagonizó incidente con Carlos Prono, una de las grandes leyendas del conjunto olimpista.
Hablar de Carlos Prono es referirse a uno de los mejores porteros extranjeros que han pasado por las filas del Olimpia y desde hace unos años atrás labora como comentarista deportivo.
La noche de este 19 de marzo, Edrick Menjívar reveló que anteriormente tenía una gran amistad con Carlos Prono, pero la misma se derrumbó y culpó al argentino de haber causado ese rompimiento.
Edrick Menjívar admitió que la amistad que tenía con el exarquero Carlos Prono se deterioró después de un episodio en televisión.
“Tenía una muy buena relación con Carlos Prono, pero ahora ya no. Resulta que una vez me tiró en su programa y vos, si sos mi amigo, me lo tenés que decir”, señaló sin rodeos Edrick Menjívar.
La situación llevó a Edrick Menjívar a confrontarlo directamente al exportero Carlos Prono.
“Luego agarré el teléfono y le dije: ‘Si tenés algo que decirme, decímelo’”, señaló Menjívar al admitir un enfrentamiento que tuvo con Carlos Prono.
Cabe Prono en el 2025 en charla con Diario Diez reveló enfrentamiento con jugadores del Olimpia e inclusive mencionó a Edrick Menjívar.
"Tengo muchos enemigos en Olimpia porque no creen que yo los puedo criticar. Siempre lo digo, cuando estoy fuera del set soy Olimpia, pero cuando estoy en el programa dirigiendo soy neutral y digo lo que yo creo que es, no soy el dueño de la verdad, si le tengo que tirar duro, les doy duro", reveló Prono en el 2025.
"Con algunos que tenía amistad, por ejemplo el caso de Edrick Menjívar, que se terminó esa amistad por lo mismo porque no pueden creer que yo pueda hablar mal o hacer una crítica, pero eso me tiene sin cuidado porque yo me debo a la gente cuando estoy en el set", remarcó Prono.
Cambiando de tema y olvidando la pelea con Carlos Prono, Edrick Menjívar también reveló el equipo internacional que estuvo a punto de ficharlo y sacarlo del Olimpia.
“Estuve cerca de irme al Peñarol”, confesó Edrick Menjívar.
"Hablé con el presidente del Peñarol y me decía que me quería, incluso seguí hablando con él después de Copa Oro", señaló Edrick Menjívar.
"Me decía que querían ganar la Copa Libertadores y me dijo ‘te quiero traer, pero si traigo un portero de la liga hondureña se me viene encima la tribuna’. Al final llevaron a un portero chileno”, lamentó Menjívar tras confesar que estuvo a punto de fichar por el Peñarol de Uruguay.
A pesar de que la oportunidad con Peñarol no se concretó, Menjívar considera que esta experiencia lo ayudó a crecer profesionalmente y a reforzar su confianza.