Lluvias y frío en zonas de Honduras este viernes

El ingreso de una masa de aire frío continúa marcando el pulso del clima en Honduras, dejando a su paso un ambiente inestable que ya se hace sentir en distintas regiones del país.
La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (Copeco) explicó que este fenómeno atmosférico mantiene su desplazamiento sobre el territorio nacional, provocando un descenso en las temperaturas y la presencia de vientos racheados provenientes del norte y noroeste.
Estas condiciones han comenzado a modificar el comportamiento habitual del clima, especialmente en las zonas más expuestas.
🌦️Buenos días Honduras🌦️— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) March 20, 2026
Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. pic.twitter.com/vRUMIzGRTz
Desde tempranas horas, los efectos se reflejan en el norte, noroccidente, nororiente y parte de la región central, donde se esperan lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada. En contraste, otras zonas del país experimentarán un clima más seco, aunque bajo temperaturas más frescas de lo habitual.
El impacto del sistema también se extiende al litoral. En el Caribe, el oleaje se mantiene entre los dos y cuatro pies, mientras que en el golfo de Fonseca oscila entre uno y tres pies, condiciones consideradas dentro de rangos normales, pero que requieren atención por parte de quienes realizan actividades marítimas.
A nivel general, el ambiente se percibe más fresco, con máximas que apenas alcanzan los 35 grados en el sur, mientras que en regiones montañosas como Intibucá los termómetros descienden hasta los 10 grados en horas de la madrugada, evidenciando el contraste térmico que acompaña a este tipo de sistemas.
El país, además, atraviesa la fase de luna nueva, con una jornada que inició con la salida del sol a las 5:53 de la mañana y concluirá a las 6:00 de la tarde, en un contexto climático que invita a la precaución.