Lluvias y frío en zonas de Honduras este viernes

Tegucigalpa.

El ingreso de una masa de aire frío continúa marcando el pulso del clima en Honduras, dejando a su paso un ambiente inestable que ya se hace sentir en distintas regiones del país. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (Copeco) explicó que este fenómeno atmosférico mantiene su desplazamiento sobre el territorio nacional, provocando un descenso en las temperaturas y la presencia de vientos racheados provenientes del norte y noroeste.

Estas condiciones han comenzado a modificar el comportamiento habitual del clima, especialmente en las zonas más expuestas.

🌦️Buenos días Honduras🌦️

Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. pic.twitter.com/vRUMIzGRTz — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) March 20, 2026

Desde tempranas horas, los efectos se reflejan en el norte, noroccidente, nororiente y parte de la región central, donde se esperan lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada. En contraste, otras zonas del país experimentarán un clima más seco, aunque bajo temperaturas más frescas de lo habitual.