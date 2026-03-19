Real Madrid tiembla: Otro gigante quiere a Bellingham y revelan respuesta del inglés

El Real Madrid contiene el aliento ante una noticia que podría cambiar el destino de su proyecto deportivo.
Aunque el calendario marca que el mercado de fichajes de verano de 2026 no abrirá oficialmente hasta el 15 de junio en la Premier League y el 1 de julio en LaLiga, la maquinaria de los grandes clubes europeos ya funciona a pleno rendimiento.
Con la temporada entrando en su fase decisiva, las direcciones deportivas han dejado de ser meras espectadoras para convertirse en protagonistas, iniciando contactos formales y trazando las estrategias financieras que definirán sus plantillas antes de que se abra la ventana legal de transferencias.
Este periodo de "entreguerras" es crucial, pues es cuando se cierran los acuerdos verbales y se mueven las primeras fichas para asegurar a las estrellas del mañana.
El panorama futbolístico se ha visto sacudido por los rumores que sitúan a Jude Bellingham fuera del Real Madrid, condicionado por un posible cambio en el banquillo del Santiago Bernabéu.
Según informa El Nacional, el joven talento inglés estaría replanteándose su continuidad en el club blanco si Jürgen Klopp asume el mando del equipo este mismo verano.
La llegada de Klopp para sustituir a Álvaro Arbeloa supondría un giro radical en la estructura deportiva, algo que parece no convencer al mediocampista británico.
El motivo principal del descontento de Bellingham radica en el esquema táctico del técnico alemán, el cual podría restarle protagonismo y alterar su rol actual en el campo.
Informes recientes sugieren que el Manchester United se posiciona como el destino predilecto del jugador, existiendo ya contactos preliminares entre ambos clubes.
La narrativa de El Nacional indica que Klopp no vería a Bellingham como una pieza encajable en su estilo de juego de alta intensidad, priorizando su venta inmediata.
Por otro lado, figuras como Chris Waddle sostienen que el factor económico será determinante; una oferta superior podría seducir a Jude hacia Old Trafford.
Waddle asegura que, aunque el United no lograra entrar en Champions, el músculo financiero de los "Red Devils" es una herramienta capaz de romper cualquier lealtad deportiva.
Se argumenta que el rendimiento de Bellingham ha mostrado cierta irregularidad tras una primera campaña brillante, afectado en parte por las lesiones y el marcaje rival.
Actualmente, el jugador se encuentra en su fase final de recuperación.
Mientras tanto, el Manchester United vive un momento dulce, consolidado en la tercera posición de la Premier League y con el regreso a la Champions casi asegurado.
Este contexto deportivo en Inglaterra, sumado a la posible llegada de Klopp a Madrid, crea el escenario perfecto para que Bellingham considere un retorno a su país.
La incertidumbre sobre quién ocupará el banquillo merengue será la clave que detone uno de los movimientos más costosos e inesperados del próximo mercado.