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Real Madrid tiembla: Otro gigante quiere a Bellingham y revelan respuesta del inglés

Mientras el Real Madrid se prepara para el tramo decisivo de la temporada, los rumores sobre una posible salida de Jude Bellingham cobran fuerza.

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El Real Madrid contiene el aliento ante una noticia que podría cambiar el destino de su proyecto deportivo.
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Aunque el calendario marca que el mercado de fichajes de verano de 2026 no abrirá oficialmente hasta el 15 de junio en la Premier League y el 1 de julio en LaLiga, la maquinaria de los grandes clubes europeos ya funciona a pleno rendimiento.
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Con la temporada entrando en su fase decisiva, las direcciones deportivas han dejado de ser meras espectadoras para convertirse en protagonistas, iniciando contactos formales y trazando las estrategias financieras que definirán sus plantillas antes de que se abra la ventana legal de transferencias.
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Este periodo de "entreguerras" es crucial, pues es cuando se cierran los acuerdos verbales y se mueven las primeras fichas para asegurar a las estrellas del mañana.
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El panorama futbolístico se ha visto sacudido por los rumores que sitúan a Jude Bellingham fuera del Real Madrid, condicionado por un posible cambio en el banquillo del Santiago Bernabéu.
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Según informa El Nacional, el joven talento inglés estaría replanteándose su continuidad en el club blanco si Jürgen Klopp asume el mando del equipo este mismo verano.
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La llegada de Klopp para sustituir a Álvaro Arbeloa supondría un giro radical en la estructura deportiva, algo que parece no convencer al mediocampista británico.
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El motivo principal del descontento de Bellingham radica en el esquema táctico del técnico alemán, el cual podría restarle protagonismo y alterar su rol actual en el campo.
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Informes recientes sugieren que el Manchester United se posiciona como el destino predilecto del jugador, existiendo ya contactos preliminares entre ambos clubes.
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La narrativa de El Nacional indica que Klopp no vería a Bellingham como una pieza encajable en su estilo de juego de alta intensidad, priorizando su venta inmediata.
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Por otro lado, figuras como Chris Waddle sostienen que el factor económico será determinante; una oferta superior podría seducir a Jude hacia Old Trafford.
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Waddle asegura que, aunque el United no lograra entrar en Champions, el músculo financiero de los "Red Devils" es una herramienta capaz de romper cualquier lealtad deportiva.
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Se argumenta que el rendimiento de Bellingham ha mostrado cierta irregularidad tras una primera campaña brillante, afectado en parte por las lesiones y el marcaje rival.
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Actualmente, el jugador se encuentra en su fase final de recuperación.
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Mientras tanto, el Manchester United vive un momento dulce, consolidado en la tercera posición de la Premier League y con el regreso a la Champions casi asegurado.
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Este contexto deportivo en Inglaterra, sumado a la posible llegada de Klopp a Madrid, crea el escenario perfecto para que Bellingham considere un retorno a su país.
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La incertidumbre sobre quién ocupará el banquillo merengue será la clave que detone uno de los movimientos más costosos e inesperados del próximo mercado.
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