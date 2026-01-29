La esposa de Rob Schneider solicita el divorcio después de 15 años de matrimonio

Estados Unidos.

La esposa de Rob Schneider solicitó el divorcio del actor tras 14 años de matrimonio.

Entertainment Weekly confirmó que Patricia Azarcoya Schneider, de 37 años, solicitó el divorcio discretamente del actor y comediante, de 62 años, el 8 de diciembre en el condado de Maricopa, Arizona, según registros judiciales. Rob aceptó su petición tan solo cuatro días después.

La noticia fue reportada inicialmente por The Sun y Daily Mail el miércoles pasado. En la petición, Patricia declaró que el matrimonio estaba "irremediablemente roto y no hay posibilidad de reconciliación", según la revista People.

Rob, la estrella de "Gigoló por accidente", "Este no es mi cuerpo" y "Son como niños", y Patricia se casaron en abril de 2011 y tienen dos hijas: Miranda Scarlett, de 13 años, y Madeline Robbie, de 9.

La pareja aceptó participar en un curso obligatorio de crianza y un decreto de consentimiento para mantener en privado los términos exactos de su divorcio, según los documentos.

Según ENews!, la última aparición pública de Rob y Patricia fue una salida familiar con sus hijas al estreno de "Happy Gilmore 2" en Nueva York en julio pasado. En una entrevista con Entertainment Tonight en ese momento, Rob dijo: "Mi lugar feliz es cualquier lugar con mi familia".

Rob y Patricia se conocieron en 2007 cuando él hizo una aparición en un programa en el que Patricia trabajaba como productora, y continuaron emprendiendo proyectos conjuntos a lo largo de su relación.

De hecho, Rob le atribuyó a su exesposa el haber mantenido su carrera en marcha en 2022.

“La única razón por la que sigo haciendo lo que hago es por esta encantadora mujer”, escribió Rob sobre Patricia en una publicación de cumpleaños en Instagram. “¡Lo haces todo hermoso! Cada día es una alegría. Y haces de mi vida una vida de amor y felicidad. Te amo para siempre”.

Schneider estuvo casado anteriormente con la actriz Helena Schneider durante tres años antes de su divorcio en 2005. También es padre de la cantante de country Elle King.