Barcelona quiere a crack, Bellingham en la mira de la Premier y destino de Benzema

El mercado de fichajes sigue en plena ebullición. Renovaciones clave, traspasos cerrados y negociaciones en curso empiezan a definir el rumbo de los clubes.

1 de 20

Así se mueve el mercado de fichajes: acuerdos cerrados, negociaciones avanzadas y grandes nombres que empiezan a definir su futuro.
2 de 20

Kader Meïté está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Al Hilal. El club saudí ha alcanzado un acuerdo total con el Rennes y también con el entorno del futbolista. La operación se cerrará por una cifra cercana a los 30 millones de euros.
3 de 20

El Inter de Milán mantiene el contacto y planea volver a la carga después de que su primera oferta fuera rechazada por van Perisic, aunque por ahora el club neerlandés no ha dado luz verde a la operación.
4 de 20

El centrocampista del Bayern de Múnich, Leon Goretzka (30 años), figura en la agenda del Atlético de Madrid, que valora seriamente su incorporación para reforzar el mediocampo.
5 de 20

Karim Benzema solicitó personalmente este mismo día quedar fuera de la plantilla del Al Ittihad tras recibir una nueva propuesta contractual. El delantero francés considera que se han incumplido promesas previas, motivo por el cual no ve con buenos ojos la renovación planteada por el club.
6 de 20

El Watford ha alcanzado un acuerdo para incorporar a Stephen Mfuni, procedente del Manchester City, mediante una cesión.
7 de 20

El Parma cerró el fichaje del joven talento de River Plate, Lucas Scarlato. El acuerdo incluye una cláusula de reventa a favor del club argentino.
8 de 20

Real Sociedad está muy cerca de concretar la llegada del extremo brasileño Wesley, actualmente en el Al Nassr. Las negociaciones avanzan a buen ritmo.
9 de 20

Las conversaciones entre Rúben Neves y el Al Hilal se encuentran en su fase final, con vistas a cerrar un nuevo contrato de larga duración.
10 de 20

Juventus ha alcanzado un acuerdo para fichar al prometedor futbolista de 16 años, Esad Deniz, procedente del Ajax. Todo está listo para cerrar la operación.
11 de 20

Nápoles solicitó las condiciones de traspaso de Kamaldeen Sulemana, a quien valora como una alternativa para reforzar el extremo izquierdo.
12 de 20

Kristjan Asllani al Besiktas. Existe un acuerdo verbal con el Inter de Milán para una cesión con opción de compra.
13 de 20

El Como ha llegado a un acuerdo para fichar a Kaiki, procedente del Cruzeiro, como nuevo lateral izquierdo.
14 de 20

Crystal Palace ha alcanzado un acuerdo para fichar a Jorgen Strand Larsen, procedente del Wolverhampton.
15 de 20

Como ficha a Andrés Cuenca procedente del FC Barcelona mediante un traspaso definitivo que incluye una cláusula de reventa del 20 por ciento..
16 de 20

El fichaje de Jørgen Strand Larsen por el Crystal Palace alcanzará los 50 millones de libras, sumando fijos y variables. El acuerdo está prácticamente sellado.
17 de 20

Inter de Milán ha llegado a un acuerdo personal con Moussa Diaby, una operación que además cuenta con el visto bueno de Cristian Chivu. Se plantea una cesión con opción de compra fijada en 35 millones de euros.
18 de 20

Besiktas mantiene conversaciones muy avanzadas con el Inter para incorporar a Kristjan Asllani en calidad de cedido.
19 de 20

El Chelsea prepara una ofensiva histórica y estaría dispuesto a poner 150 millones de euros sobre la mesa para fichar a Jude Bellingham.
20 de 20

El FC Barcelona vuelve a la carga por Denzel Dumfries. El lateral neerlandés es una de las prioridades de Hansi Flick para fortalecer la banda derecha de la defensa azulgrana.
