Barrios y colonias de Honduras que estarán sin luz este viernes 30 de enero

En la zona oriental, que comprende Danlí, Jacaleapa, El Paraíso, Teupasenti y Potrerillos, la suspensión del servicio está prevista de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Entre los sectores afectados se encuentran la 110 Brigada Militar, COPECO, colonias San José, Ebenezer, Bella Vita, Santo Domingo, Bethel, La Concepción, Vista Hermosa, Apaguiz, La Granjita, Manuel Zelaya, Cofradía, El Mirador, Apaguiz Norte, Los Pinares y Los Prados. También se incluyen Ladrillera Nolasco, Fábrica Alcapone, Panificadora Tábora, Purificadora Agua Sali, ICF, Restaurante La Casona, Restaurante El Torito, ISG y la gasolinera El Dorado.

El corte en esta misma franja horaria abarcará además aldeas y comunidades como El Encanto, El Arenal, La Chorrera, Río Azul, El Tablón, El Barro, Las Crucitas, Agua Blanca, Netiapa, Las Champas, Loma Limpia, El Sursular, El Naranjo y El Junquillo, así como las ciudades de Jacaleapa y Potrerillo. En Teupasenti se verá afectado el casco urbano y las comunidades de San José del Potrero, La Vega, Potrerillos, Las Flores, Las Cortinas, San Isidro, La Toyosa, La Unión, El Rodeo, Los Almendros, San Lorenzo, Las Delicias, El Pataste, Las Ánimas, Las Majadas, Plan Largo, La Cueva, El Olingo, Val Paraíso, Corralito, Cebadilla, La Aguja, Buenos Aires y El Ocotal.