Barrios y colonias de Honduras que estarán sin luz este viernes 30 de enero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este viernes 30 de enero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamento de Cortés, El Paríso y Atlántida en distintos horarios a lo largo del día.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos ocho horas.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En la zona oriental, que comprende Danlí, Jacaleapa, El Paraíso, Teupasenti y Potrerillos, la suspensión del servicio está prevista de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Entre los sectores afectados se encuentran la 110 Brigada Militar, COPECO, colonias San José, Ebenezer, Bella Vita, Santo Domingo, Bethel, La Concepción, Vista Hermosa, Apaguiz, La Granjita, Manuel Zelaya, Cofradía, El Mirador, Apaguiz Norte, Los Pinares y Los Prados. También se incluyen Ladrillera Nolasco, Fábrica Alcapone, Panificadora Tábora, Purificadora Agua Sali, ICF, Restaurante La Casona, Restaurante El Torito, ISG y la gasolinera El Dorado.
El corte en esta misma franja horaria abarcará además aldeas y comunidades como El Encanto, El Arenal, La Chorrera, Río Azul, El Tablón, El Barro, Las Crucitas, Agua Blanca, Netiapa, Las Champas, Loma Limpia, El Sursular, El Naranjo y El Junquillo, así como las ciudades de Jacaleapa y Potrerillo. En Teupasenti se verá afectado el casco urbano y las comunidades de San José del Potrero, La Vega, Potrerillos, Las Flores, Las Cortinas, San Isidro, La Toyosa, La Unión, El Rodeo, Los Almendros, San Lorenzo, Las Delicias, El Pataste, Las Ánimas, Las Majadas, Plan Largo, La Cueva, El Olingo, Val Paraíso, Corralito, Cebadilla, La Aguja, Buenos Aires y El Ocotal.
En el sector de Siguatepeque y zonas aledañas, el corte se realizará de 8:15 de la mañana a 2:15 de la tarde. Las áreas comprendidas son Loma Alta, Chagüites, Agua Dulce, Taupaz, Mirimpe, Concepción, Santa Elena, Pueblo Viejo, Meámbar, Maragua, El Jicarito, Santa Ana, Litoro, El Rosario, Buen Pastor, Los Globos, El Palmital, El Aguaje, Montañuelas, Potrerillos, Tranquitas, La Joya, Las Mesas, Las Meztizas, Agua Fría, San Benito, Las Lajas, Santa Cruz del Dulce, Guarajao, La Unión del Zute, Cerro Blanco, Agua Dulcita, El Peñón, Tierra Blanca, Pinares, Vallecillo, La Trinidad, Las Tierras, Arenales, Cordoncillos, Los Imposibles, La Laguna, El Rodeo, El Junco, Bijagual y Las Pavas.
Para San Pedro Sula y Choloma, la interrupción está programada de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde e impactará sectores residenciales e industriales como residencial Roca de Arios, Quintas Marta Elena, residencial Las Colinas, Camas Dina, Helados Yoysi, Tecpro, Promasa, Grupo América, Fibratex, Hermacasa, Industrias Molineras, Bachosa, Alutech Choloma y Empacadora Cortés (Corsa).
En el occidente del país, los municipios de Sinuapa y Ocotepeque tendrán cortes de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, incluyendo sus cascos urbanos. También se verán afectadas las aldeas Antigua Ocotepeque, El Barreal, Veracruz, El Volcán, Pie del Cerro, San José, San Rafael, San Miguel, Los Planes, Cayaguanca, Santa Lucía, Las Marías, El Salitre, La Comunidad y la Aduana El Poy, junto con los caseríos cercanos.
En Villanueva, Pimienta, Potrerillos y Santa Rita, el corte será de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. En Villanueva se incluyen los barrios El Centro, José Trinidad Cabañas, Las Flores, San Ramón, Manuel Bonilla, José Cecilio del Valle, Brisas de Concepción, Manuel de Jesús Subirana, Tegucigalpa, El Pedregal, Francisco Morazán, El Obelisco, Suyapa, Las Lomas y Miguel Yanes Ríos, además de las colonias Martín Fajardo, Agua Azufrada, 1 de Mayo, Orquídea 1, 2 y 3, Miguel Calvo III etapa y San Ramón. También están contempladas las aldeas El Venado, El Perico, El Ocote, El Aguacate, La Bolsa y San Isidro, así como Esquipulas, Los Tres Reyes, Ingenio Villanueva, La Sarrosa, residencial San Ramón I, Sitramash, El Triángulo, Montefreso y Bellavista.
Finalmente, en Jutiapa, Atlántida, el corte se extenderá de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde e incluirá las aldeas El Dulce, La Sirena, Saltos, Urraco, El Portillo, Entelina, La Danta 1 y 2, Cantor, Ilamapa, Los Olanchitos, Corralitos, El Cenizo, Las Marías, Santa Fe, Aguacate Línea, El Zapotal, Quebrada Grande, Belaire, Cefalú, California, Piedras Amarillas, Berlín, La Masica, Tómala y Ni Duermes. Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones y desconectar equipos sensibles durante los horarios establecidos.