Helena Bonham Carter se une a la cuarta entrega de 'The White Lotus'

Los Ángeles, California.

La aclamada Helena Bonham Carter, Marissa Long y Chris Messina protagonizarán la cuarta temporada de la serie 'The White Lotus', que se desarrollará en Francia, confirmó este jueves la plataforma HBO.

Por el momento se desconoce el rol que interpretará el elenco de la nueva entrega de 'The White Lotus', una sátira social con elementos de drama y comedia que se presenta como uno de los proyectos más exitosos de HBO de las últimas temporadas.

El nuevo trío se une al elenco previamente anunciado: Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig y AJ Michalka.

La tercera entrega de esta aclamada serie, dirigida por Mike White, contó con el regreso de Natasha Rothwell, en su papel como Belinda, y agregó nuevos miembros como Parker Posey, Carrie Coon, Michelle Monaghan, Leslie Bibb, Walton Goggins y Lalisa Manobal (Lisa de BLACKPINK).

Desde su estreno en 2021, la serie ha recibido 15 premios Emmys y 66 nominaciones a estos premios, que reconocen el trabajo de las mejores series de televisión.

También lideró los apartados de televisión en la última edición de los Globos de Oro con seis menciones, aunque se fue de vacío.

En septiembre la prensa ya había adelantado que el escenario de esta nueva entrega iba a ser Francia -tras Hawái, Sicilia y Tailandia- y ahora se ha acotado tanto a la capital francesa como al exclusivo sur del país, en una franja del Mediterráneo en la que también está Mónaco.

Variety indicaba que entre las cadenas de lujo que el equipo ha contemplado se encuentran Le Lutetia, en la Rive Gauche de París y que entre sus huéspedes llegó a tener a Charlie Chaplin, Ernest Hemingway, Pablo Picasso y Josephine Baker.

También se ha estudiado el Ritz de la capital, otro cinco estrellas, cuya apertura se remonta a 1898 y que era el favorito de figuras como la diseñadora Coco Chanel y los novelistas F. Scott Fitzgerald y Marcel Proust.

White ha afirmado que para esta cuarta temporada quería alejarse "un poco de esa estética de las olas rompiendo contra las olas", pero sí dejó claro que "siempre hay espacio para más asesinatos en los hoteles White Lotus".