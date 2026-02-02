Grammy 2026: Trevor Noah desata risas... y la furia de Trump

El presentador de los premios Grammy, Trevor Noah, subió al escenario del Crypto.com Arena el domingo por la noche para ofrecer un monólogo de apertura que apuntó al presidente Donald Trump y a lo que definió como la “ansiedad” nacional en Estados Unidos.

Con pullas mayormente suaves, Noah bromeó al inicio de la 68.ª entrega anual de los premios al afirmar que el nuevo juego de beber en el país es “cada vez que encendemos las noticias, bebemos”.

“Hay tantas estrellas en esta sala que me siento como si estuviera en la boda de Jeff Bezos, pero con mucha más gente negra”, dijo el comediante.

“La última vez que Lauryn Hill actuó en los Grammy fue en 1999. En ese entonces, el presidente tuvo un escándalo sexual, la gente creía que las computadoras destruirían el mundo y Diddy fue arrestado”, añadió Noah. “¡Cómo han cambiado los tiempos!”.

“Nicki Minaj no está aquí”, continuó Noah, cuatro veces nominado al Grammy. “Sigue en la Casa Blanca con Donald Trump discutiendo temas muy importantes”. Luego imitó al mandatario: “De hecho, Nicki, tengo el trasero más grande. Lo tengo. Todo el mundo lo dice, Nicki. Sé que eres tú, pero soy yo. Míralo, nena: WAP, WAP, WAP”.

Minaj visitó esta semana al presidente y lo elogió públicamente, lo que marcó la culminación de un giro hacia el movimiento MAGA que la artista ha mostrado en los últimos meses.

En su sexta ocasión como presentador —y la que, según él, será la última—, Noah optó por un tono relativamente prudente durante el monólogo inicial, sin profundizar demasiado en política ni controversias. No mencionó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en una noche en la que varios asistentes portaban insignias con el mensaje “ICE OUT”.

“Doechii está aquí”, dijo más adelante. “Su éxito Anxiety ahora es nuestro nuevo himno nacional”.

También destacó a Olivia Dean, nominada y posterior ganadora a mejor artista revelación. “Deberías estar nominada a la artista más increíble y reflexiva, porque luchó contra Ticketmaster para evitar que los revendedores estafaran a los fans. Eso es increíble, porque si los fans no pueden pagar las entradas, no podemos tener música en vivo y, sin conciertos, ¿cómo sabríamos qué directores ejecutivos tienen romances en la pantalla gigante?”, ironizó.

El tono cambió más adelante, tras la victoria de Billie Eilish en la categoría de canción del año. Durante la transmisión, Noah comentó: “¡Ahí la tienen, canción del año! ¡Felicidades, Billie Eilish! Es un Grammy que todos los artistas desean, casi tanto como Trump desea Groenlandia”. Luego añadió: “Lo cual tiene sentido porque, desde que Epstein se fue, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton. ¡Te lo dije, es mi último año! ¿Qué van a hacer al respecto?”.

Después del programa, el presidente Donald Trump reaccionó en una publicación en Truth Social. “Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla Epstein. ¡¡¡INCORRECTO!!!”, escribió. “Nunca he estado en la Isla Epstein ni cerca. Noah, un completo perdedor, más vale que aclare sus hechos, y rápido. Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, inepto y tonto MC”.

En otro momento del show, Noah bromeó sobre la tendencia del presidente a demandar a cadenas de televisión al explicar que la ceremonia se transmitiría “completamente en vivo”, porque “si editábamos algo del programa, el presidente demandaría a CBS por 16 mil millones de dólares”, en referencia a la reciente disputa legal de Trump con CBS News y el acuerdo alcanzado con Paramount el verano pasado.

