Pastor evangélico de 80 años es hallado sin vida en hotel

Guatemala

Gonzalo López, de 80 años y pastor evangélico, fue hallado sin vida el pasado martes en un hotel ubicado en la calle Rodolfo Robles, en la zona 1 de Quetzaltenango, Guatemala.

La Iglesia de Dios Pentecostal Voz en el Desierto de Estados Unidos lamentó el fallecimiento de López a través de sus redes sociales y expresó sus condolencias a los familiares y a la congregación.

“Nos unimos al profundo dolor y tristeza que embarga a toda la familia López Barrios y a toda la congregación en Cristo Jesús; hacemos extensivas nuestras más sinceras condolencias”, compartió la iglesia.

De acuerdo con varios medios locales, la víctima portaba un carné de acreditación que lo identificaba como pastor de una iglesia local.

Asimismo, informaron que el cuerpo presentaba indicios de violencia y que en la habitación donde fue hallado López se encontraba una mujer que dijo ser su acompañante, quien solicitó ayuda a los empleados del lugar al notar que el pastor había quedado inconsciente.

Por el momento se desconoce la causa de la muerte; será el equipo forense el encargado de determinarla.