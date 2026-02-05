  1. Inicio
Incendio consume al menos siete negocios en la colonia Reparto Lempira de SPS

El siniestro que se originó durante la mañana dejó pérdidas materiales, pero no personas afectadas.

San Pedro Sula

Un incendio consumió varios negocios ubicados en la colonia Reparto Lempira, entre la 27 y la 33 calle de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar y lograron controlar el fuego. De forma preliminar se informó que al menos siete negocios —entre ellos ventas de tortillas, verduras y ropa— fueron consumidos por las llamas.

“Qué vamos a hacer, ya pasó todo”, dijo uno de los dueños de los puestos, quien agregó que desde hace unos diez años vendía en el lugar y que intentaron salvar algunas pertenencias, pero fue imposible.

No se reportan personas afectadas, solo pérdidas materiales. Por el momento se desconoce el origen del siniestro, por lo que corresponderá a las autoridades investigarlo.

