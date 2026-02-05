Incendio consume al menos siete negocios en la colonia Reparto Lempira de SPS

Un incendio consumió varios negocios ubicados en la colonia Reparto Lempira, entre la 27 y la 33 calle de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar y lograron controlar el fuego. De forma preliminar se informó que al menos siete negocios —entre ellos ventas de tortillas, verduras y ropa— fueron consumidos por las llamas.
“Qué vamos a hacer, ya pasó todo”, dijo uno de los dueños de los puestos, quien agregó que desde hace unos diez años vendía en el lugar y que intentaron salvar algunas pertenencias, pero fue imposible.
No se reportan personas afectadas, solo pérdidas materiales. Por el momento se desconoce el origen del siniestro, por lo que corresponderá a las autoridades investigarlo.