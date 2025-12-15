Sorpresa con futuro del hondureño Bryan Acosta

Tegucigalpa, Honduras.

Durante la temporada regular de la MLS, el exjugador del Real España disputó 16 partidos con el equipo, contribuyendo en el mediocampo con su experiencia y visión de juego..

El mediocampista hondureño Bryan Acosta extenderá su vínculo con Nashville SC en la MLS, según confirmación reciente en torno al club. Inicialmente los amarillos había anunciado que no continuaría con 'El Tambito' para la próxima temporada, lo que generó incertidumbre sobre su futuro en la liga estadounidense.

Su nivel se vio afectado por una lesión grave a inicios de 2025, que lo mantuvo alejado de las canchas por varios meses y limitó su continuidad. En el torneo de Copa, Bryan Acosta sumó tres partidos más, demostrando su calidad.

Nashville SC se convirtió así en el cuarto club del seleccionado nacional hondureño en la MLS, tras sus etapas en FC Dallas, Colorado Rapids y Portland Timbers.

Esta renovación marca un giro inesperado para el catracho, quien ahora podrá enfocarse en recuperar su mejor versión ya con su futuro dilucidado. El 'Tambito' continuará consolidando su carrera en la élite norteamericana con esta decisión del club.