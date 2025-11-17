Legionario recibe dura noticia previo al Costa Rica vs Honduras

Miami, Estados Unidos.

OFICIAL. La Selección de Honduras está en una etapa crucial en el último partido de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. En esa recta final, un legionario ha recibido una noticia sobre su futuro en Estados Unidos.

Y es que, el seleccionado catracho, Bryan Acosta no continuará en las filas del Nashville SC de la MLS en tierras norteamericanas, así lo ha anunciado el equipo mediante un comunicado. Actualmente se encuentra concentrado con la Bicolor.

El club estadounidense reveló a los jugadores que no continuarán en la institución en la siguiente temporada, por lo que Acosta queda como agente libre.