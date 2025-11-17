Legionario recibe dura noticia previo al Costa Rica vs Honduras

OFICIAL. La Selección de Honduras está en una etapa crucial en el último partido de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. En esa recta final, un legionario ha recibido una noticia sobre su futuro en Estados Unidos.
Y es que, el seleccionado catracho, Bryan Acosta no continuará en las filas del Nashville SC de la MLS en tierras norteamericanas, así lo ha anunciado el equipo mediante un comunicado. Actualmente se encuentra concentrado con la Bicolor.
El club estadounidense reveló a los jugadores que no continuarán en la institución en la siguiente temporada, por lo que Acosta queda como agente libre.
Dentro de los que no serán renovados por el equipo de la MLS están: Bryan Acosta, Gastón Brugman, Maximus Ekk, Julian Gaines, Tate Schmitt, Wyatt Meyer y Joe Willis.
El exjugador del Real España llegó el pasado enero del 2025 al equipo estadounidense, pero no logró consolidarse ni ganarse la confianza de Callaghan, entrenador del Nashville, producto de una larga lesión durante la temporada: solo jugó 16 partidos (siendo dos como titular) y recibió dos tarjetas amarillas.
Acosta portó su cuarta camiseta en la MLS, ya que anteriormente formó parte del Portland Timbers (2023), Colorado Rapids (2022-23) y el FC Dallas (2019-21).
Asimismo, el Nashville SC confirma que se mantiene con los servicios del catracho Andy Nájar, quien fue titular en la presente temporada y llegando a ser uno de los determinantes en el esquema del cuadro.
Ambos jugadores actualmente están concentrados con la Selección de Honduras que comanda Reinaldo Rueda. La Bicolor buscará este martes 18 de noviembre su pase al Mundial 2026 al enfrentarse a Costa Rica en la última jornada de la fase final de las Eliminatorias de la Concacaf.