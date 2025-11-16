  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado

El rostro de Reinaldo Rueda, 'los masoquistas' que llegaron y ¿para qué son los tambores?

Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
1 de 31

La Selección de Honduras arribó a San José a dos días del partido más importante de los últimos años contra Costa Rica por el boleto al Mundial 2026.

FOTOS: Yopeph Amaya y Mauricio Ayala
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
2 de 31

La delegación de la Selección de Honduras llegó en horas de la tarde a suelo costarricense donde nos jugamos la clasificación al Mundial 2026.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
3 de 31

Los jugadores hondureños esperando las maletas al llegar al aeropuerto costarricense. La delegación hondureña llegó en silencio.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
4 de 31

Getsel Montes, algo sonriente, a su llegada a Costa Rica, donde juega con el Herediano. Salió de la terminal aérea junto a Luis "Buba" López.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
5 de 31

Marcelo Santos, quien ya entrenó con el grupo, podría ser novedad contra Costa Rica.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
6 de 31

José Mario Pinto es un jugador que la gente lo pide. Su semblante de serenidad, pero preocupación...
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
7 de 31
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
8 de 31

El semblante serio de Romell Quioto, quien decepcionó con su partido contra Nicaragua.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
9 de 31
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
10 de 31

Yustin Arboleda amablemente atendió a los aficionados que le pedían fotografias en su llegada a Costa Rica.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
11 de 31

Yustin Arboleda amablemente atendió a los aficionados que le pedían fotografias en su llegada a Costa Rica.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
12 de 31

Erick "Yio" Puerto es otro. Llegó y saludó, sonrió y muestra su buen moento psicológico.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
13 de 31

Reinaldo Rueda y una cara de preocupación en su llegada a Costa Rica, donde dormirán dos noches.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
14 de 31

El seleccionador de Honduras espera lograr una nueva clasificación al Mundial.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
15 de 31

Kervin Arriaga fue uno de los jugadores que al llegar no volteó a ver a ningún lado en el hotel de concentración.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
16 de 31

Dereck Moncada, jovencito que rompió récord como el jugador de menor edad en debutar con la H, también conservó su pelo a pesar de su debtu.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
17 de 31

Esta bella periodista costarricense cubrió la llegada de la Selección de Honduras.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
18 de 31

La guapa reportera dio su opinión sobre el partido entre Costa Rica y Honduras.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
19 de 31

Luis Palma apareció con nuevo look en el pelo a la llegada de la Selección de Honduras en Costa Rica.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
20 de 31

El delantero de Honduras se mostró confiado de lograr la clasificación al Mundial 2026.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
21 de 31

Luis Palma bajó sonriendo del autobús a la llegada al hotel de concentración de la Selección de Honduras en San José.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
22 de 31

El aficionado más chiquito de la Selección de Honduras. Un pequeño entusiasta que esperó la llegada de la “H” en tierras ticas.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
23 de 31

Romell Quioto a pesar de su pésimo partido contra Nicaragua, llegó muy sonriente al hotel de concentración. El 'Romántico' está ilusionado y confiado de hacer la hombrada.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
24 de 31

Andy Najar, con la cabeza gacha a la llegada de la Selección de Honduras al hotel de concentración en San José.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
25 de 31

Deiby Flores, con semblante serio a la llegada al hotel de concentración.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
26 de 31

Marcelo Santos, parece sorprendido a su llegada al hotel de concentración de Honduras en Costa Rica.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
27 de 31

Más de 50 maletas acompañan a la Selección de Honduras para esta última batalla ante Costa Rica.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
28 de 31

¿Y esto para qué es? Los dos tambores garífunas que han andado para arriba y para abajo con la delegación hondureña en esta gira.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
29 de 31

Aficionados hondureños denominados “Los masoquistas” viajaron desde Santa Bárbara para apoyar a la Selección de Honduras en Costa Rica.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
30 de 31

Los aficionados hondureños llegaron a animar a la Selección de Honduras a la llegada del plantel catracho.
Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado
31 de 31

Esta familia de catrachos también llegó a recibir a la Selección de Honduras en San José.
Cargar más fotos