Honduras llega a Costa Rica, el look de Luis Palma y el más solicitado

La Selección de Honduras arribó a San José a dos días del partido más importante de los últimos años contra Costa Rica por el boleto al Mundial 2026.
La delegación de la Selección de Honduras llegó en horas de la tarde a suelo costarricense donde nos jugamos la clasificación al Mundial 2026.
Los jugadores hondureños esperando las maletas al llegar al aeropuerto costarricense. La delegación hondureña llegó en silencio.
Getsel Montes, algo sonriente, a su llegada a Costa Rica, donde juega con el Herediano. Salió de la terminal aérea junto a Luis "Buba" López.
Marcelo Santos, quien ya entrenó con el grupo, podría ser novedad contra Costa Rica.
José Mario Pinto es un jugador que la gente lo pide. Su semblante de serenidad, pero preocupación...
El semblante serio de Romell Quioto, quien decepcionó con su partido contra Nicaragua.
Yustin Arboleda amablemente atendió a los aficionados que le pedían fotografias en su llegada a Costa Rica.
Erick "Yio" Puerto es otro. Llegó y saludó, sonrió y muestra su buen moento psicológico.
Reinaldo Rueda y una cara de preocupación en su llegada a Costa Rica, donde dormirán dos noches.
El seleccionador de Honduras espera lograr una nueva clasificación al Mundial.
Kervin Arriaga fue uno de los jugadores que al llegar no volteó a ver a ningún lado en el hotel de concentración.
Dereck Moncada, jovencito que rompió récord como el jugador de menor edad en debutar con la H, también conservó su pelo a pesar de su debtu.
Esta bella periodista costarricense cubrió la llegada de la Selección de Honduras.
La guapa reportera dio su opinión sobre el partido entre Costa Rica y Honduras.
Luis Palma apareció con nuevo look en el pelo a la llegada de la Selección de Honduras en Costa Rica.
El delantero de Honduras se mostró confiado de lograr la clasificación al Mundial 2026.
Luis Palma bajó sonriendo del autobús a la llegada al hotel de concentración de la Selección de Honduras en San José.
El aficionado más chiquito de la Selección de Honduras. Un pequeño entusiasta que esperó la llegada de la “H” en tierras ticas.
Romell Quioto a pesar de su pésimo partido contra Nicaragua, llegó muy sonriente al hotel de concentración. El 'Romántico' está ilusionado y confiado de hacer la hombrada.
Andy Najar, con la cabeza gacha a la llegada de la Selección de Honduras al hotel de concentración en San José.
Deiby Flores, con semblante serio a la llegada al hotel de concentración.
Marcelo Santos, parece sorprendido a su llegada al hotel de concentración de Honduras en Costa Rica.
Más de 50 maletas acompañan a la Selección de Honduras para esta última batalla ante Costa Rica.
¿Y esto para qué es? Los dos tambores garífunas que han andado para arriba y para abajo con la delegación hondureña en esta gira.
Aficionados hondureños denominados “Los masoquistas” viajaron desde Santa Bárbara para apoyar a la Selección de Honduras en Costa Rica.
Los aficionados hondureños llegaron a animar a la Selección de Honduras a la llegada del plantel catracho.
Esta familia de catrachos también llegó a recibir a la Selección de Honduras en San José.