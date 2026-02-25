Romell Quioto sigue imparable: anota su quinto gol con Al-Faisaly en Arabia

Arabia Saudita.

El delantero hondureño Romell Quioto volvió a hacerse presente en el marcador en el fútbol de Medio Oriente al anotar su quinto gol con el Al-Faisaly FC de la segunda división de Arabia Saudita. El atacante catracho continúa destacando en su nueva etapa y se consolida como una de las piezas ofensivas más determinantes del equipo en la recta final del campeonato.

Quioto firmó un auténtico golazo ante el Al-Ula FC, definiendo con un derechazo con efecto que se fue colocado al costado izquierdo del guardameta rival, imposible de detener. La ejecución del hondureño evidenció su técnica y confianza, en un momento clave del encuentro.

Con esta anotación, el Al-Faysaly se mete de lleno en la pelea por los puestos de ascenso. El equipo alcanzó las 42 unidades y se ubica en la sexta posición del certamen, manteniéndose dentro de la zona que da opciones de luchar por un cupo a la máxima categoría del balompié saudí.