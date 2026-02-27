Pablo Amo responde sobre su llegada a la Selección de Honduras: ¿hay acuerdo?

Tegucigalpa, Honduras.

A la espera de que la FFH haga oficial el nombre del nuevo técnico de la Selección de Honduras, el español Pablo Amo ha desmentido tener un acuerdo verbal para dirigir a la Bicolor en el proceso 2026-2030.

A través de un breve mensaje compartido para Diario La Prensa, Amo negó las versiones que daban por hecho su llegada al banquillo de la 'H' y haber tenido comunicación con la Federación.

"No es información cierta", fue el breve mensaje del exasistente de Luis de la Fuente en la Selección de España.

Tal y como informaba Diario La Prensa el pasado jueves, a pesar de que Pablo Amo había tomado fuerza en las últimas horas finalmente no será el elegido.

El nombre del nuevo entrenador de la Selección Nacional se mantiene bajo reserva a solicitud del director deportivo Francis Hernández, quien ha manejado el proceso con discreción. La elección responde a un perfil específico que incluye experiencia en formación y desarrollo de futbolistas, además de una visión estructural del trabajo en selecciones.