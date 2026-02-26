Mauricio Dubón relata lo que le tocó vivir para cumplir su sueño: "Lloré durante dos semanas"

Atlanta, Estados Unidos.

El pelotero hondureño Mauricio Dubón reveló lo que está viviendo en la franquicia de los Bravos de Atlanta, equipo con el que está destacando como parador en corto, posición en la que inició a jugar y la conoce a la perfección. El Sampedrano explicó que lleva el beisbol en la sangre y a pesar de que viene de un país futbolero como Honduras, siempre fue aficionado de los Bravos, equipo al que miraba cuando era niño, y ahora defenderá la camisa en su primera temporada. Dubón está jugando de titular en el campo corto de Bravos en estos entrenamientos y partidos de pretemporada; está mostrando buen nivel lo que le está dando la oportunidad para ser el estelar en el día que arranquen las Grandes Ligas.

LA ENTREVISTA A MAURICIO DUBÓN

Mauricio, obviamente supiste en noviembre que llegarías a los Braves. ¿Cuál fue tu reacción cuando te cambiaron de equipo? Estaba feliz por eso, ¿sabes? Es un buen equipo, un equipo campeón, y eso es lo que uno quiere cuando lo cambian de equipo. Uno quiere seguir mejorando. Entonces, cuando recibes esa llamada, ¿de inmediato revisas el roster para ver cómo podrías encajar? Sabemos que hay muchos jugadores de cuadro en Houston ahora, así que imagino que esa parte fue bienvenida. ¿Cuánto analizaste lo que estaba pasando con los Braves y especialmente con el roster? Fue interesante. Con la situación en Houston yo sabía que algo iba a pasar, así que estaba contento de que los Braves me eligieran. Es una organización histórica y me querían, así que estoy muy feliz por eso.

Tenemos aquí tu currículum en pantalla: dos Guantes de Oro como utility, números defensivos muy altos. Has jugado prácticamente en todas partes. ¿Qué tan cómodo estás en el campocorto? Muy cómodo. Crecí como campocorto en ligas menores. He jugado shortstop toda mi vida. Aprendí a jugar en diferentes posiciones en Grandes Ligas por necesidad, pero mi posición principal es el campocorto. Lo disfruto mucho. No pienso demasiado, solo salgo a divertirme. En mi opinión, el Guante de Oro es el trofeo más bonito que tenemos en el béisbol. ¿Dónde están esos Guantes de Oro? Estoy recibiendo el segundo aquí en Atlanta y el otro lo tengo en casa, en un lugar especial para que todos lo puedan ver. Mauricio, sabemos que estás muy orgulloso de ser el primer pelotero hondureño en Grandes Ligas. ¿Cómo llegaste al béisbol en un país donde el deporte principal es el fútbol? Mi abuelo jugaba, mi papá jugaba, mi hermano jugaba. Cuando era niño solo había dos equipos de béisbol que veíamos en televisión: TBS y los Braves. Para mí crecer viendo TBS y a los Braves fue parte de la infancia. Luego me mudé a otro lugar, pero fue muy bonito crecer viendo a los Braves. Se habla de los “niños de TBS”, los que crecieron viendo a los Braves por televisión. ¿Tenías algún jugador favorito? Muchos jugadores: Andrew Jones, Chipper Jones, Paul Kinerko, Javi López... muchos de esa época. Creo que aprendí a llevar anotaciones viendo a los Braves. Quiero preguntarte sobre tu enfoque ofensivo. Ayer tuviste un turno muy largo, como de 12 lanzamientos, pero normalmente no eres ese tipo de bateador. Sueles poner la pelota en juego rápido. Cuéntale a la gente sobre tu enfoque ofensivo. Es gracioso porque algunos dicen que no puedo batear. Yo sí puedo batear. Cuando juego de manera constante puedo batear. Soy buen bateador cuando tengo oportunidades. Los números lo demuestran. Para mí se trata de salir al terreno y ser un bateador difícil de retirar, darle dolores de cabeza al pitcher sin importar quién sea, y tratar de hacer que algo pase.