Arnaldo Martínez asume presidencia de la CHICO

El ingeniero Arnaldo Martínez es el nuevo presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), mientras que el ingeniero César García presidirá el capítulo de la organización en San Pedro Sula.
Ambos profesionales, quienes ya han formado parte de la directiva, asumen el cargo con la responsabilidad de seguir promoviendo condiciones favorables para el desarrollo de las empresas del sector construcción
Entre los objetivos planteados destacan impulsar la libre contratación y propiciar condiciones políticas que garanticen estabilidad y un aumento en la producción.
Arnaldo Martínez, presidente de la CHICO, explicó que existen lineamientos claros dentro de la organización, entre ellos fortalecer el espíritu empresarial de sus miembros y coordinar los esfuerzos de la iniciativa privada en la industria de la construcción.
Indicó que como gremio buscarán contribuir a la solución de problemas nacionales relacionados con su ámbito de competencia, así como apoyar a las empresas en la resolución de dificultades vinculadas a la producción y contratación.
Martínez señaló que uno de los principales retos será la relación con el gobierno para garantizar la liquidez necesaria que permita desarrollar los proyectos previstos.
"Entendemos que por el lado de Banhprovi se estarán manejando algunos L15 mil millones en el tema de vivienda y entre L10 mil a L12 mil millones en el tema de infraestructura", dijo.
Agregó que será necesario establecer mecanismos con el gobierno que permitan ejecutar las obras de manera eficiente y asegurar que los pagos también se realicen oportunamente.
"Hay una cantidad de trabajos a desarrollar y uno de los más importantes es buscar proyectos como la represa El Tablón que esperamos que el gobierno lo pueda desarrollar, bacheo que ya se está desarrollando y otros proyectos que se han anunciado", expresó.
Por su parte, Silvio Larios, director ejecutivo de la CHICO, informó que las nuevas autoridades fueron electas en asamblea para el período 2026-2028 y confirmó que Arnaldo Martínez asumirá la presidencia.
"El es una persona muy preparada, sampedrano y un estratega. A psarticipado en proyectos de desarrollo integral del Valle de Sula y es una persona con mucha conciencia, capacidad y compromiso y cualquier reto en la industria de construcción lo enfrentará", dijo.
Finalmente, Larios hizo un llamado a que todos los sectores,empresa privada y gobierno, para trabajar de manera conjunta para generar inversión y empleo.
Martínez sustituye a Gustavo Boquín fue jramentado como titular de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en la municipalidad del Distrito Central.
Boquín ejerció como presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) en el período 2024-2026.
El expresidente de la Chico estará a cargo de la administración y prestación de los servicios públicos municipales de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial en el Distrito Central.