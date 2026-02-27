Arnaldo Martínez asume presidencia de la CHICO

San Pedro Sula, Honduras

El ingeniero Arnaldo Martínez es el nuevo presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), mientras que el ingeniero César García presidirá el capítulo de la organización en San Pedro Sula. Ambos profesionales, quienes ya han formado parte de la directiva, asumen el cargo con la responsabilidad de seguir promoviendo condiciones favorables para el desarrollo de las empresas del sector construcción Entre los objetivos planteados destacan impulsar la libre contratación y propiciar condiciones políticas que garanticen estabilidad y un aumento en la producción. Arnaldo Martínez, presidente de la CHICO, explicó que existen lineamientos claros dentro de la organización, entre ellos fortalecer el espíritu empresarial de sus miembros y coordinar los esfuerzos de la iniciativa privada en la industria de la construcción. Indicó que como gremio buscarán contribuir a la solución de problemas nacionales relacionados con su ámbito de competencia, así como apoyar a las empresas en la resolución de dificultades vinculadas a la producción y contratación.

Martínez señaló que uno de los principales retos será la relación con el gobierno para garantizar la liquidez necesaria que permita desarrollar los proyectos previstos. "Entendemos que por el lado de Banhprovi se estarán manejando algunos L15 mil millones en el tema de vivienda y entre L10 mil a L12 mil millones en el tema de infraestructura", dijo. Agregó que será necesario establecer mecanismos con el gobierno que permitan ejecutar las obras de manera eficiente y asegurar que los pagos también se realicen oportunamente.