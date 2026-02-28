Pronósticos de sobreoferta de café afecta a países de Centroamérica

San Pedro Sula

Los pronósticos de un incremento en la producción mundial de café para la cosecha 2026/2027, emitidos por entidades financieras y organizaciones internacionales, mantiene los precios hacia la baja lo cual perjudica a las economías de los países productores de Centroamérica. Este escenario presiona a naciones como Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, donde el café representó en 2025 un pilar exportador clave para reducir el déficit comercial gracias a los altos precios registrados durante 2025. Analistas consultados por Diario La Prensa destacan que la expectativa de mayor oferta global reduce la rentabilidad para los agricultores, quienes enfrentan costos crecientes en insumos y mano de obra.

El 25 de febrero de 2026, Rabobank, institución especializada en materias primas agrícolas, publicó un informe en el cual pronostica una producción récord de 180 millones de sacos para la temporada 2026/2027, que iniciará en octubre de 2026 y terminará en septiembre de 2027. Este anuncio eleva la oferta estimada en unos 8 millones de sacos respecto al año anterior, impulsado principalmente por la recuperación en Brasil, considerando que ahora las condiciones climáticas son favorables en regiones clave que contribuyen a este auge que hoy desploma el precio del grano. La cotización del café arábica cerró el 31 de diciembre de 2025 con 348.75 centavos de dólar la libra y concluyó febrero con 280 centavos de dólar la libra, unos 62 centavos menos, de acuerdo con cifras de Intercontinental Exchange (ICE) de Estados Unidos.

Ángel Jiménez, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE) en el norte de Honduras, dice que “el café también es objeto de especulación en la bolsa de materias primas en Holanda, por parte de los compradores, e incide en los precios futuros, también ocurre que tienen la capacidad de incidir en el comportamiento de la oferta”. “En nuestro caso, la baja de los precios de nuestras exportaciones (como el café) ocasiona serios problemas económicos, porque es el principal producto agrícola de exportación, y afecta a miles de pequeños productores cuyas familias sufren el impacto negativo”. Rabobank, con sede en los Países Bajos, se posiciona como una autoridad en análisis de materias primas agrícolas, y sus reportes influyen directamente en las decisiones de inversores globales. La entidad ha anticipado un reequilibrio del mercado gracias a la producción récord en Brasil, donde la estatal Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) estima un aumento del 17.2% hasta 66.2 millones de sacos. Sin embargo, la proyección optimista de producción de una cosecha que aún no comienza se estrella contra la realidad de los productores de Centroamérica, región donde el café enfrenta amenazas como el cambio climático (sequías, huracanes y tormentas tropicales) y enfermedades, como la roya. En la cosecha anterior, 2024/2025, de acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Café (OIC), la producción mundial de café alcanzó 175 millones de sacos de 60 kilogramos y con esta oferta el precio del aromático se mantuvo por arriba de los $300 centavos la libra. Rafael Lemus, economista de Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, le explicó a Diario La Prensa que “el café ha tenido tres años bastante buenos (2024, 2025 y parte de 2026), pero esa tendencia de buenos precios está asociada a problemas de problemas de producción de Brasil, Vietnán y Colombia y los pronósticos indican que mejorara la producción en Brasil, principalmente y esos países”. “Entonces, esos grandes productores están aumentando la oferta, especialmente Brasil, que tiene la variedad arábica, la más fuerte en producción en toda la región. Eso ha hecho que el precio de esa variedad caiga fuertemente. Hemos llegado a tener precios de entre 3.50 centavos y cuatro dólares la libra. El pronóstico para este año es que bajar el precio a un rango de 250 y 280 centavos de dólar la libra y el próximo año bajarlo un poquitito más, entre 240 centavos y 270 centavos de dolar”, dijo. El economista considera que aunque los precios continúen bajando estas cotizaciones “en torno a los 250 centavos de dólar la libra en realidad no es malo versus a precios que hubo en el pasado de 2 dólares la libra”.

