Baja el precio del café a menos de 300 dólares

San Pedro Sula, Honduras

El precio del café, que durante el año pasado se mantuvo entre los $350 y $400 centavos la libra, ha continuado esta semana una trayectoria hacia la baja; sin embargo, aún se mantiene por arriba de las cotizaciones registradas en 2024. Los futuros de arábica cerraron la tarde de este miércoles en la Intercontinental Exchange (ICE) de Estados Unidos en 294.35 centavos de dólar por libra, luego de una jornada de precios que oscilaron entre $292 centavos y $298 centavos. En 2025, alrededor del 15 de septiembre, el café alcanzó la cotización máxima de $401.1 centavos la libra y, ahora, en 2026, la tendencia hacia la baja es impulsada por presiones globales sobre el mercado, donde también los contratos de robusta tocan mínimos de seis meses.

Miguel Pon, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh), dice que "durante la semana pasada (2 -6 de febrero), el precio internacional del café registró una caída importante (-26.5% con relación al alto de la semana de $338.35), principalmente por factores financieros y de comportamiento del mercado, y no por una sobreoferta ni por problemas estructurales en la producción". Según Pon, esta caída está relacionada con "las ventas masivas de inversionistas financieros" pues "grandes fondos de inversión decidieron vender contratos de café de forma acelerada para asegurar ganancias o reducir riesgos, lo que empujó los precios a la baja". Le explicó a Diario La Prensa que "aunque hubo alertas por temperaturas frías en zonas productoras de Centroamérica, no se confirmaron daños relevantes en las plantaciones, lo que redujo el nerviosismo inicial del mercado" y manifestó que "al romperse ciertos niveles de precio considerados clave, se activaron más ventas automáticas, profundizando la caída en pocos días". "El volumen de operaciones fue inusualmente alto, reflejando un mercado dominado por decisiones financieras de corto plazo. La baja reciente del precio del café no responde a una crisis de producción ni a un exceso de café en el mercado, sino a ajustes financieros temporales. La demanda física se mantiene activa y muchos compradores están aprovechando estos niveles para asegurar abastecimiento", dijo.