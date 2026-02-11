  1. Inicio
Baja el precio del café a menos de 300 dólares

El precio del café continúa esta semana una trayectoria hacia la baja y se mantiene por debajo de los $300 centavos la libra en el mercado internacional

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 18:15 -
  • Juan Carlos Rivera
El precio del café en el mercado internacional llegó a superar los $400 en septiembre de 2025, ahora, se encuentra por debajo de los $300 centavos la libra.

 Foto : La Prensa
San Pedro Sula, Honduras

El precio del café, que durante el año pasado se mantuvo entre los $350 y $400 centavos la libra, ha continuado esta semana una trayectoria hacia la baja; sin embargo, aún se mantiene por arriba de las cotizaciones registradas en 2024.

Los futuros de arábica cerraron la tarde de este miércoles en la Intercontinental Exchange (ICE) de Estados Unidos en 294.35 centavos de dólar por libra, luego de una jornada de precios que oscilaron entre $292 centavos y $298 centavos.

En 2025, alrededor del 15 de septiembre, el café alcanzó la cotización máxima de $401.1 centavos la libra y, ahora, en 2026, la tendencia hacia la baja es impulsada por presiones globales sobre el mercado, donde también los contratos de robusta tocan mínimos de seis meses.

Miguel Pon, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh), dice que “durante la semana pasada (2 -6 de febrero), el precio internacional del café registró una caída importante (-26.5% con relación al alto de la semana de $338.35), principalmente por factores financieros y de comportamiento del mercado, y no por una sobreoferta ni por problemas estructurales en la producción”.

Según Pon, esta caída está relacionada con “las ventas masivas de inversionistas financieros” pues “grandes fondos de inversión decidieron vender contratos de café de forma acelerada para asegurar ganancias o reducir riesgos, lo que empujó los precios a la baja”.

Le explicó a Diario La Prensa que “aunque hubo alertas por temperaturas frías en zonas productoras de Centroamérica, no se confirmaron daños relevantes en las plantaciones, lo que redujo el nerviosismo inicial del mercado” y manifestó que “al romperse ciertos niveles de precio considerados clave, se activaron más ventas automáticas, profundizando la caída en pocos días”.

“El volumen de operaciones fue inusualmente alto, reflejando un mercado dominado por decisiones financieras de corto plazo. La baja reciente del precio del café no responde a una crisis de producción ni a un exceso de café en el mercado, sino a ajustes financieros temporales. La demanda física se mantiene activa y muchos compradores están aprovechando estos niveles para asegurar abastecimiento”, dijo.

El año anterior, gracias a los altos precios en el mercado internacional, las exportaciones de café le generaron a la economía hondureña $2,172.5 millones (hasta noviembre de 2025), $1,004.4 millones más a la cifra contabilizada un año atrás, de acuerdo con el Informe de Comercio de Exterior del Banco Central de Honduras (BCH).

Según el BCH, el año pasado el café aportó más divisas por "la tendencia alcista en el precio promedio internacional de 78.5% ($158.13), registrando a noviembre en promedio $359.53 por saco de 46 kilogramos. En tanto, el volumen exportado del grano reflejó un incremento de 242.6 mil sacos de 46 kilogramos (4.2%) de forma interanual; contabilizando 6,042.7 mil sacos a noviembre de 2025”.

Juan Carlos Rivera
Juan Carlos Rivera
juan.rivera@laprensa.hn

Licenciado en periodismo (Universidad Nacional Autónoma de Honduras), máster en finanzas (Universidad Tecnológica Centroamericana), máster en dirección empresarial con orientación en gerencia de competencias directivas (Universidad Europea de Madrid). Más de 25 años en periodismo.

