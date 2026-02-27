Puesto fronterizo El Florido operará 24 horas para agilizar tránsito migratorio

COPÁN, HONDURAS

La iniciativa, que se desarrollará del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026, es coordinada por el Instituto Nacional de Migración (INM) en conjunto con el Instituto Hondureño de Turismo, la Administración Aduanera de Honduras, la Alcaldía Municipal y la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Copán Ruinas, como parte de una estrategia para modernizar los servicios fronterizos.

El Puesto Fronterizo Integrado El Florido inició este viernes un plan piloto de atención las 24 horas con el objetivo de agilizar el tránsito migratorio y reducir los tiempos de espera de los visitantes que ingresan y salen del país por el occidente de Honduras .

El plan piloto se implementa previo a la llegada de la temporada de Semana Santa 2026, periodo en el que se incrementa considerablemente el flujo de turistas y viajeros hacia la zona occidental, especialmente hacia Copán Ruinas, uno de los principales destinos turísticos del país.

Según informaron las autoridades, el INM optimizó el recurso humano y tecnológico disponible para agilizar los procesos migratorios, evaluar la demanda real de viajeros y disminuir los tiempos de espera en el cruce fronterizo.

Por su parte, la Administración Aduanera de Honduras y las demás instituciones participantes trabajan de manera coordinada para garantizar que la infraestructura física y tecnológica soporte el aumento esperado en la movilidad fronteriza durante estos días.

Las autoridades destacaron que la medida también busca dinamizar la economía local, facilitando la llegada de visitantes nacionales y extranjeros interesados en conocer la región occidental y sus atractivos turísticos.

Al finalizar el pilotaje, las instituciones involucradas llevarán a cabo una evaluación técnica para determinar la viabilidad de implementar de forma permanente el horario de atención 24/7 en El Florido, estableciendo un precedente en la modernización de los servicios fronterizos de Honduras.