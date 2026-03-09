Acta arbitral hunde a Arboleda: Estos supuestos insultos le dijo al central

Tegucigalpa, Honduras.

El clásico entre Olimpia y Real España, correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, terminó envuelto en polémica. El vibrante encuentro, disputado en el estadio Nacional Chelato Uclés, finalizó 1-1 entre leones y aurinegros. Sin embargo, los minutos finales del compromiso se vieron manchados por la expulsión del delantero colombiano Yustin Arboleda.

El atacante, quien previamente había anotado el único gol de su equipo, recibió la tarjeta roja tras reclamar varias decisiones arbitrales al central Nelson Salgado y uno de sus asistentes. Según el reporte arbitral, Arboleda fue sancionado con doble tarjeta amarilla en los últimos minutos del partido por sus constantes reclamos contra la cuarteta arbitral. La situación no terminó ahí. En el acta oficial, el árbitro detalló que el futbolista continuó protestando una vez finalizado el encuentro. “Una vez finalizado el partido Yustin Arboleda me confrontó a mí y a mi equipo arbitral desde el ingreso al túnel hasta llegar a camerinos diciendo: "Son unos mediocres, tienen miedo de pitarle al Olimpia, no sirven, siempre la misma mierda con ustedes, siempre joden ustedes”, señala el informe arbitral.