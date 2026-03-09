  1. Inicio
Acta arbitral hunde a Arboleda: Estos supuestos insultos le dijo al central

El nombre del delantero colombiano naturalizado hondureño Yustin Arboleda del Olimpia vuelve a estar en el centro de la polémica.

El jugador del Olimpia fue expulsado a los 92 minutos en el clásico ante Real España.
Tegucigalpa, Honduras.

El clásico entre Olimpia y Real España, correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, terminó envuelto en polémica.

El vibrante encuentro, disputado en el estadio Nacional Chelato Uclés, finalizó 1-1 entre leones y aurinegros. Sin embargo, los minutos finales del compromiso se vieron manchados por la expulsión del delantero colombiano Yustin Arboleda.

El atacante, quien previamente había anotado el único gol de su equipo, recibió la tarjeta roja tras reclamar varias decisiones arbitrales al central Nelson Salgado y uno de sus asistentes.

Según el reporte arbitral, Arboleda fue sancionado con doble tarjeta amarilla en los últimos minutos del partido por sus constantes reclamos contra la cuarteta arbitral.

La situación no terminó ahí. En el acta oficial, el árbitro detalló que el futbolista continuó protestando una vez finalizado el encuentro.

“Una vez finalizado el partido Yustin Arboleda me confrontó a mí y a mi equipo arbitral desde el ingreso al túnel hasta llegar a camerinos diciendo: "Son unos mediocres, tienen miedo de pitarle al Olimpia, no sirven, siempre la misma mierda con ustedes, siempre joden ustedes”, señala el informe arbitral.

Estas declaraciones podrían agravar la sanción que recibirá el delantero colombiano en los próximos días, cuando se reúna la junta directiva de la Comisión de Disciplina.

-Lo que dice el Código de Disciplina-

De acuerdo con el Código de Disciplina del fútbol hondureño, un jugador que utilice lenguaje injurioso o realice gestos ofensivos contra árbitros antes, durante o después de un partido debe ser expulsado. Además, si un futbolista o un oficial realiza declaraciones o acciones que representen deshonra, descrédito o menosprecio hacia los árbitros, la normativa establece una suspensión mínima de cuatro partidos.

La sanción también incluye la prohibición de acceso a los estadios durante ese mismo periodo. En el caso de la Liga Profesional, el reglamento contempla además una multa económica que puede alcanzar los 30,000 lempiras.

Ahora, la Comisión de Disciplina deberá analizar el informe arbitral para determinar el castigo que recibirá Arboleda tras ver la cartulina roja en el clásico de ayer domingo.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

