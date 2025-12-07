Inician las elecciones generales en San Antonio de Flores, El Paraíso

Con una carga electoral de 4,996 votantes, San Antonio de Flores es uno de los municipios más pequeños del país.

  • Inician las elecciones generales en San Antonio de Flores, El Paraíso

    Una hondureña ejerciendo el sufragio. Fotografía referencial de archivo: Emilio Flores / LA PRENSA
El Paraíso

Las elecciones generales iniciaron este domingo en San Antonio de Flores, municipio del departamento de El Paraíso, donde la población volvió a las urnas luego de que el proceso fuera reprogramado por las autoridades electorales.

Desde tempranas horas, los centros de votación abrieron sus puertas en un ambiente de expectativa, especialmente porque los resultados de esta jornada serán incorporados al conteo nacional que aún está pendiente por completarse.

Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se encuentran desplegados en los distintos centros de votación para brindar seguridad y mantener el orden durante todo el proceso, el cual se desarrolla sin ningún incidente.

Desde muy temprano, los votantes llegaron a los centros de votación. Foto tomada de la cuenta de X de Cesia Mejía.

Desde muy temprano, los votantes llegaron a los centros de votación. Foto tomada de la cuenta de X de Cesia Mejía.

Además, observadores nacionales y delegados de organizaciones de sociedad civil supervisan el desarrollo de los comicios, verificando el cumplimiento de los protocolos y la transparencia en cada etapa del proceso.

La jornada del pasado 30 de noviembre no pudo celebrarse en este municipio debido a que ninguna de las 17 Juntas Receptoras de Votos (JRV) logró instalarse, luego de denuncias relacionadas con tráfico de credenciales de miembros de mesa. La situación dejó sin oportunidad de votar a casi cinco mil ciudadanos habilitados.

Ante estos hechos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó reprogramar la elección con el fin de garantizar un proceso transparente y ajustado a la ley.

La normativa electoral hondureña establece que únicamente casos de caos fortuito o fuerza mayor justifican la suspensión de una elección y que, en tales circunstancias, el CNE debe convocar nuevamente a los votantes en un plazo no mayor a diez días.

Resultados de las elecciones generales

Los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre permanecen este domingo sin cambios por problemas técnicos en el escrutinio, que lidera el candidato Nasry 'Tito' Asfura, del conservador Partido Nacional y quien ha recibido el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Con el 88 % de las actas procesadas desde el viernes, Asfura encabeza el conteo con 1.132.321 votos (40,19 %), frente a los 1.112.570 (39,49 %) de Salvador Nasralla, candidato del también conservador Partido Liberal, según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, permanece relegada en un lejano tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30 %).

La consejera presidenta del ente electoral de Honduras, Ana Paola Hall, atribuyó el sábado a "problemas técnicos" la paralización del sistema de escrutinio de los comicios.

Los resultados, publicados entre repetidas interrupciones en la transmisión del conteo desde la jornada electoral, mantienen al país en incertidumbre y han motivado reclamos de transparencia y celeridad por parte de partidos, observadores y organismos internacionales.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más