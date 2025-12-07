Inician las elecciones generales en San Antonio de Flores, El Paraíso

El Paraíso

Las elecciones generales iniciaron este domingo en San Antonio de Flores, municipio del departamento de El Paraíso, donde la población volvió a las urnas luego de que el proceso fuera reprogramado por las autoridades electorales. Desde tempranas horas, los centros de votación abrieron sus puertas en un ambiente de expectativa, especialmente porque los resultados de esta jornada serán incorporados al conteo nacional que aún está pendiente por completarse. Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se encuentran desplegados en los distintos centros de votación para brindar seguridad y mantener el orden durante todo el proceso, el cual se desarrolla sin ningún incidente.

Además, observadores nacionales y delegados de organizaciones de sociedad civil supervisan el desarrollo de los comicios, verificando el cumplimiento de los protocolos y la transparencia en cada etapa del proceso. La jornada del pasado 30 de noviembre no pudo celebrarse en este municipio debido a que ninguna de las 17 Juntas Receptoras de Votos (JRV) logró instalarse, luego de denuncias relacionadas con tráfico de credenciales de miembros de mesa. La situación dejó sin oportunidad de votar a casi cinco mil ciudadanos habilitados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Ante estos hechos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó reprogramar la elección con el fin de garantizar un proceso transparente y ajustado a la ley. La normativa electoral hondureña establece que únicamente casos de caos fortuito o fuerza mayor justifican la suspensión de una elección y que, en tales circunstancias, el CNE debe convocar nuevamente a los votantes en un plazo no mayor a diez días.

