Nasralla visitó San Antonio de Flores, El Paraíso, donde hay elecciones este domingo

La jornada del pasado 30 de noviembre no pudo celebrarse en este municipio debido a que ninguna de las 17 Juntas Receptoras de Votos (JRV) logró instalarse, luego de denuncias relacionadas con tráfico de credenciales de miembros de mesa.

  • 07 de diciembre de 2025 a las 09:34 -
  • Agencia EFE
El candidato del Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, pidió ayer sábado en el municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso, que dejen de robarle los votos que obtuvo en los comicios generales del pasado 30 de noviembre.
”Tengan presente que aquí hay ladrones de izquierda y de derecha, que dejen de robarme los votos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque a ellos nadie los quiere por corruptos”, enfatizó Nasralla en alusión al también opositor y conservador Partido Nacional, cuyo candidato presidencial, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien encabeza los resultados de las elecciones, y al oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).
Nasralla llegó al pequeño municipio de San Antonio de Flores, cercano a la frontera con Nicaragua, en una caravana de vehículos y enfundado en una camiseta y gorra de color rojo, que simboliza al centenario Partido Liberal. En San Antonio de Flores podrán votar el domingo unas 5.000 personas, según el CNE.
Con el 88,02 % de las actas escrutadas, Nasralla es segundo con 1.112.570 votos (39,49 %), según los resultados oficiales preliminares hasta el viernes del CNE, que han tenido varias interrupciones desde el mismo día de los comicios.
Los resultados los encabeza el Partido Nacional, con Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con 1.132.321 votos (40,19 %). Mientras que la candidata oficialista de Libre, Rixi Moncada, con aspiraciones a ser la sucesora de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sigue relegada en un lejano tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30 %).
La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, explicó ayer que la parálisis del escrutinio de las elecciones generales, desde el viernes, ha obedecido a una falla técnica.
La también consejera, Cossette López, añadió a lo que dijo Hall que, pese a la falla, “se han adoptado las medidas correctivas para asegurar la rápida, segura, confiable y transparente conclusión del escrutinio general. Es decir, de la contienda presidencial y también de los demás niveles selectivos”.
Los hondureños acudieron a las urnas para elegir presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldes, 128 diputados nacionales y 128 al Parlamento Centroamericano, en un proceso marcado por la paralización del escrutinio y la incertidumbre sobre los resultados. Imagen de los resultados preliminares a la presidencia de Honduras.
