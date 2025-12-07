Nasralla visitó San Antonio de Flores, El Paraíso, donde hay elecciones este domingo

”Tengan presente que aquí hay ladrones de izquierda y de derecha, que dejen de robarme los votos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque a ellos nadie los quiere por corruptos”, enfatizó Nasralla en alusión al también opositor y conservador Partido Nacional, cuyo candidato presidencial, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien encabeza los resultados de las elecciones, y al oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).